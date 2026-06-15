Accord avec l'Iran : Trump remercie Poutine et Xi Jinping pour leur implication

Le président américain Donald Trump a remercié le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant chinois Xi Jinping pour leur contribution aux efforts diplomatiques ayant conduit à un accord de paix avec l’Iran. Les déclarations ont été faites dimanche lors d’un entretien accordé au New York Times, quelques heures après l’annonce d’un compromis entre Washington et Téhéran destiné à mettre fin au conflit.

Selon les informations communiquées par Donald Trump, l’accord aurait été négocié avec l’appui du Pakistan et du Qatar. Il prévoirait plusieurs mesures destinées à réduire les tensions entre les deux pays, dont la réouverture du détroit d’Ormuz sans péage, un allègement des sanctions américaines visant l’Iran ainsi que le dégel d’avoirs iraniens.

Un mémorandum d’entente en attente de signature

D’après plusieurs médias internationaux, ces dispositions figureraient dans un mémorandum d’entente composé de quatorze points. Une cérémonie officielle de signature serait prévue à Genève vendredi prochain.

Le document devrait également contenir un engagement de l’Iran à ne pas acquérir l’arme nucléaire. Les discussions techniques et politiques relatives au programme nucléaire iranien devraient, quant à elles, se poursuivre pendant une période pouvant aller jusqu’à soixante jours avant leur finalisation.

Le détroit d’Ormuz, concerné par l’une des principales dispositions annoncées, demeure une voie maritime stratégique pour le commerce mondial de l’énergie. Une part importante des exportations de pétrole du Golfe transite par ce passage situé entre l’Iran et Oman.

Trump souligne le rôle de Moscou et Pékin

Au cours de son entretien avec le New York Times, Donald Trump a également mis en avant l’action de Vladimir Poutine et de Xi Jinping dans le processus diplomatique. Le président américain a notamment salué l’attitude de la Chine durant la crise, qualifiant le dirigeant chinois de « parfait gentleman ».

Ces déclarations interviennent alors que Moscou avait multiplié ces dernières semaines les appels à la désescalade. Les autorités russes avaient également proposé leur médiation entre les différentes parties impliquées dans les tensions régionales.

De son côté, Pékin a régulièrement plaidé pour un cessez-le-feu et une solution négociée au Moyen-Orient. Les autorités chinoises ont défendu à plusieurs reprises le recours au dialogue diplomatique pour éviter un élargissement du conflit.

Les échanges entre Donald Trump et Vladimir Poutine sur le dossier iranien avaient déjà porté sur la nécessité d’empêcher une aggravation de la situation régionale. Les prochaines étapes devraient désormais se concentrer sur la signature du mémorandum à Genève et sur l’achèvement des négociations relatives au programme nucléaire iranien dans les semaines à venir.