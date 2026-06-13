Ali Khamenei : l’Iran dévoile les dates de funérailles de l'ex-guide tué en février

Les autorités iraniennes ont annoncé le calendrier des cérémonies funéraires de l’ancien guide suprême Ali Khamenei, décédé le 28 février dernier. Selon les médias d’État, les hommages officiels se dérouleront du 4 au 9 juillet dans plusieurs villes du pays.

L’agence de presse officielle iranienne et la télévision d’État IRIB ont indiqué samedi que les funérailles de l’ayatollah Ali Khamenei se tiendraient au début du mois de juillet. Les cérémonies, qui comprendront les processions, les adieux officiels et l’inhumation, sont prévues entre le 4 et le 9 juillet.

Cette annonce intervient alors que des médiateurs poursuivent leurs efforts pour parvenir à un accord visant à mettre fin à la guerre opposant l’Iran à Israël et aux États-Unis.

Un programme étalé sur plusieurs jours

D’après IRIB, les différentes étapes des obsèques seront réparties sur près d’une semaine. Les autorités iraniennes n’ont pas encore communiqué l’ensemble des détails logistiques, mais les cérémonies devraient mobiliser les principales institutions politiques et religieuses du pays.

La tenue des funérailles plus de quatre mois après le décès de l’ancien guide suprême marque l’une des dernières étapes du processus officiel engagé après sa disparition.

Une succession rapidement assurée

Ali Khamenei avait été tué le 28 février 2026 lors des frappes israélo-américaines qui avaient marqué le début de la guerre entre l’Iran, Israël et les États-Unis. Sa mort avait provoqué une onde de choc dans le pays et dans l’ensemble de la région.

Afin d’éviter toute vacance au sommet de l’État, les institutions iraniennes avaient rapidement procédé à la désignation d’un successeur. Cette transition avait permis de maintenir la continuité des principales fonctions religieuses et politiques exercées par le guide suprême.

Une étape symbolique pour les autorités iraniennes

L’annonce du calendrier funéraire intervient à un moment où les discussions diplomatiques autour d’un règlement du conflit se poursuivent. Les cérémonies prévues en juillet devraient constituer l’un des événements officiels les plus importants organisés par l’Iran depuis le déclenchement de la guerre.

Selon le programme communiqué par les médias d’État, les hommages et l’inhumation de l’ancien guide suprême s’achèveront le 9 juillet.