Iran-USA : Téhéran fixe ses conditions pour un accord

La reprise des discussions entre les États-Unis et l’Iran se heurte à un nouvel obstacle. Mardi 7 juillet, Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères, a affirmé que Téhéran n’engagerait pas de négociations sur un accord définitif tant que Washington continuerait de brandir la menace d’un recours à la force. Cette prise de position intervient au lendemain de nouvelles déclarations de Donald Trump, qui a évoqué une intervention militaire en cas d’échec de la diplomatie.

Téhéran refuse toute négociation sous la menace

La réaction des autorités iraniennes fait suite aux propos tenus par Donald Trump, selon lesquels les États-Unis parviendraient soit à un accord avec l’Iran, soit « finiraient le travail », une formule interprétée comme le maintien d’une option militaire contre la République islamique.

Face à cette déclaration, Abbas Araghchi a fixé une ligne rouge. « Les discussions sur un accord final ne commenceront pas si les menaces continuent », a déclaré le chef de la diplomatie iranienne, appelant également Washington à respecter les engagements déjà pris dans le cadre des échanges diplomatiques en cours.

Le ministre iranien a estimé que la poursuite des menaces était incompatible avec la recherche d’un règlement négocié. Pour Téhéran, un climat de confiance constitue désormais un préalable à toute avancée vers un accord durable.

Le mémorandum de juin fragilisé

Cette nouvelle passe d’armes intervient quelques semaines après la signature, en juin, d’un mémorandum d’entente entre les États-Unis et l’Iran destiné à relancer les discussions sur un accord définitif après plusieurs semaines de fortes tensions.

Ce document avait ouvert une nouvelle phase de dialogue entre les deux pays et prévoyait notamment la poursuite des échanges diplomatiques afin de définir un cadre plus durable. Les discussions portent principalement sur le programme nucléaire iranien, les mécanismes de vérification ainsi que les garanties réclamées par les deux parties.

Les propos de Donald Trump risquent toutefois de compliquer cette dynamique. Les autorités iraniennes considèrent que les menaces publiques de recours à la force sont incompatibles avec les engagements pris lors de la signature du mémorandum.

Les divergences demeurent importantes, notamment sur les conditions d’un éventuel allègement des sanctions américaines, les activités nucléaires iraniennes et les garanties de sécurité réclamées par chaque camp.

La diplomatie suspendue à un changement de ton

Malgré ce regain de tensions, aucun des deux gouvernements n’a officiellement annoncé la rupture des contacts engagés ces dernières semaines. Les canaux diplomatiques restent ouverts, même si la perspective d’un accord semble désormais conditionnée à une évolution du discours politique entre les deux capitales.

Les négociations visent à définir un accord plus large susceptible de remplacer les arrangements provisoires conclus ces derniers mois. Les déclarations publiques des responsables américains et iraniens pourraient désormais peser autant que les discussions techniques menées par les diplomates.

À ce stade, aucune date n’a été annoncée pour une nouvelle session de négociations. La reprise des échanges dépendra notamment de la capacité des deux parties à créer un climat jugé propice par Téhéran, qui exige la fin des menaces militaires avant toute discussion sur un accord définitif.