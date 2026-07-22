Mondial 2026 : Patrice Motsepe applaudit le parcours du Maroc

Patrice Motsepe a salué le parcours du Maroc au Mondial 2026 lors d’une conférence de presse tenue à Johannesburg. Le président de la Confédération africaine de football (CAF) estime que la qualification des Lions de l’Atlas pour les quarts de finale renforce la reconnaissance du football africain sur la scène mondiale.

Le responsable du football africain a également évoqué la progression générale des sélections du continent durant cette compétition organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada. Selon lui, les performances africaines devraient contribuer à renforcer la place des équipes du continent dans le football international.

« Le Maroc est une source de fierté pour l’Afrique », a déclaré Patrice Motsepe lors de son intervention consacrée au bilan de la participation africaine au tournoi. Il a aussi rappelé que la présence d’une sélection africaine dans la plus grande compétition mondiale constitue déjà un résultat important.

Le parcours du Maroc jusqu’aux quarts de finale

Le Maroc a confirmé sa progression au Mondial 2026 après une campagne marquée par plusieurs performances solides. Les Lions de l’Atlas ont franchi la phase de groupes avant d’atteindre les tours à élimination directe. En seizièmes de finale, la sélection marocaine a éliminé les Pays-Bas à l’issue d’une séance de tirs au but après un match terminé sur le score de 1-1. Cette qualification a permis au Maroc de poursuivre son aventure dans la compétition.

En huitièmes de finale, les joueurs marocains ont dominé le Canada sur le score de 3-0, obtenant leur billet pour les quarts de finale. Ils ont ensuite affronté la France, face à laquelle ils se sont inclinés 2-0. Cette nouvelle présence dans le dernier carré élargi confirme la régularité du football marocain au plus haut niveau. Après sa demi-finale atteinte lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, le Maroc est devenu la première sélection africaine à atteindre les quarts de finale lors de deux éditions consécutives du Mondial.

La CAF veut accompagner la progression africaine

Lors de sa conférence de presse, Patrice Motsepe a aussi évoqué les résultats des autres équipes africaines engagées dans le tournoi. Plusieurs sélections du continent ont atteint les phases à élimination directe, ce qui constitue, selon lui, un signal positif pour l’évolution du football africain.

« Les performances africaines renforcent le respect accordé à notre football », a indiqué le président de la CAF, qui a annoncé une réflexion sur les actions à mettre en place pour maintenir cette dynamique.

Le parcours marocain n’est le fruit du hasard. Depuis plusieurs années, le pays du Maghreb a investi massivement dans la formation, les infrastructures et l’organisation sportive. Depuis son quart de finale au Mondial 1986 au Mexique, première performance d’une équipe africaine à ce stade de la compétition, le football marocain a franchi plusieurs étapes avant d’atteindre une nouvelle dimension sur la scène mondiale.

Une dynamique africaine observée au Mondial 2026

Pour Patrice Motsepe, les résultats obtenus par le Maroc et les autres représentants africains doivent servir de base pour préparer les prochaines échéances internationales. Le dirigeant de la CAF souhaite poursuivre les efforts afin d’augmenter la compétitivité des sélections africaines. « Participer à cette compétition est déjà une immense fierté », a-t-il ajouté, rappelant l’importance de la présence africaine dans le plus prestigieux tournoi de football au monde.