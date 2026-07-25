Real Madrid : les rumeurs sur Olise cachent une offensive pour l'ivoirien Yan Diomande

L’intérêt affiché du Real Madrid pour Michael Olise a servi à masquer une tout autre opération. Selon GOAL, ce 25 juillet, la véritable cible madrilène de l’été s’appelle Yan Diomande, l’ailier ivoirien du RB Leipzig, avec lequel un accord personnel est déjà scellé.

Le dossier Olise, un rideau de fumée assumé

Depuis plusieurs semaines, le nom d’Olise circule avec insistance autour du Bernabéu. L’ailier du Bayern Munich, auteur d’une Coupe du monde 2026 remarquée avec les Bleus, aurait fait part à ses dirigeants de son envie de rejoindre l’Espagne, avant qu’un démenti relayé par la chaîne Sky ne vienne brouiller les pistes. Le club bavarois a toujours affirmé publiquement que son joueur n’était pas à vendre, tout en lui préparant une revalorisation salariale.

C’est précisément cette confusion qui a profité à Madrid. Pendant que la presse française et allemande se focalisait sur le feuilleton Olise, des émissaires madrilènes se rendaient en Allemagne pour rencontrer directement la direction de Leipzig et négocier l’indemnité de transfert de Diomande, loin des projecteurs braqués sur le dossier bavarois.

Diomande, l’autre cible que Madrid gardait sous silence

Le Paris Saint-Germain se pensait pourtant en position de force sur ce joueur. Le club de la capitale avait trouvé un accord personnel avec Diomande dès le 28 juin, mais n’est jamais parvenu à s’entendre avec Leipzig sur le montant du transfert. Cette impasse a laissé le champ libre à Madrid, qui a avancé ses pions sur le dossier ivoirien pendant que l’attention publique restait fixée sur Olise.

Diomande n’est pas un inconnu en Espagne : formé à Leganés, il y a disputé six matchs en Liga avant son départ pour l’Allemagne à l’été 2025, contre un chèque de 20 millions d’euros. Cette expérience espagnole aurait facilité les discussions sur ses conditions personnelles avec le Real, en parallèle des rumeurs Olise qui occupaient la scène médiatique.

Une clause fixée à 130 millions d’euros

Une première offre madrilène de 100 millions d’euros, dont 90 fixes et 10 de bonus, a été repoussée par Leipzig. Le directeur sportif du club allemand, Marcel Schäfer, a rappelé la position du club : « Notre intention est clairement que Diomande joue pour Leipzig la saison prochaine. » La clause libératoire inscrite dans son contrat, courant jusqu’en 2030, s’élèverait à 130 millions d’euros.

Une deuxième proposition, autour de 120 millions d’euros bonus compris, serait désormais en discussion, et le joueur aurait donné son feu vert pour s’installer à Madrid. Le principal intéressé avait résumé son ascension fulgurante depuis son arrivée en Allemagne d’une formule sobre : « Tout est allé très vite. »

Selon Diario AS, le Real Madrid se positionne désormais en pole position pour recruter l’ailier de 19 ans, également suivi par Arsenal et Liverpool. La suite du dossier devrait se jouer dans les prochains jours, entre l’ultime réponse de Leipzig et la position du PSG, toujours accroché à son accord personnel avec le joueur — pendant qu’Olise, lui, reste à Munich pour l’instant.