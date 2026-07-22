Real Madrid : Michael Olise courtisé par Mbappé et Tchouaméni, Pérez informé de la situation

Michael Olise aurait échangé à plusieurs reprises ces dernières semaines avec Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni, dans la perspective d’un départ vers le Real Madrid, rapporte L’Équipe. Le président madrilène Florentino Pérez aurait de son côté reçu l’assurance de Mbappé que l’ailier souhaitait rejoindre le club, selon des informations du magazine allemand Sport Bild.

Une opération séduction menée en coulisses

L’international français aurait cherché à obtenir, par l’intermédiaire de ses partenaires en sélection, des éléments concrets sur le quotidien d’un joueur au sein du club merengue. Mbappé n’en serait pas resté là : il aurait fait remonter directement au président Pérez des « signaux positifs » captés auprès de son coéquipier du Bayern Munich. Aucun contact officiel n’aurait pour autant été établi entre les deux clubs, en raison d’un accord passé entre Pérez et son homologue bavarois Herbert Hainer, qui prévoit une information mutuelle préalable avant toute démarche auprès d’un joueur adverse.

Un démenti venu d’Allemagne

Le dossier aurait pourtant connu un coup d’arrêt. D’après la chaîne Sky, le joueur de 24 ans aurait lui-même signifié à sa direction son intention de poursuivre l’aventure bavaroise, contredisant les échos venus de la presse française. Le quotidien Mundo Deportivo va plus loin en évoquant, en interne au Real, une piste désormais jugée « quasiment irréalisable« . Ce constat s’oppose frontalement aux rumeurs qui circulaient depuis des mois autour d’un possible transfert.

Pour retenir son joueur, le Bayern Munich miserait sur une revalorisation salariale conséquente, faisant passer sa rémunération annuelle d’environ 14 à 25 millions d’euros. Son contrat, qui le lie au club jusqu’en 2029, ne comporte aucune clause libératoire — un levier de négociation que les dirigeants bavarois, parmi lesquels Uli Hoeneß, ont maintes fois mis en avant pour écarter toute offre, fût-elle supérieure à 200 millions d’euros.

Un profil recherché après un Mondial marquant

Les statistiques du joueur alimentent depuis plusieurs mois l’intérêt madrilène : 96 buts et passes décisives cumulés (48 réalisations, 48 offrandes) en seulement 107 rencontres disputées sous le maillot bavarois. Lors de la dernière Coupe du monde, il a inscrit sept passes décisives à son compteur, effaçant une marque vieille de plus d’un demi-siècle et détenue jusque-là par Pelé depuis 1970.

L’avenir du joueur devrait désormais se décider lors de discussions directes avec la direction bavaroise. Le PSG, un temps annoncé comme concurrent du Real dans ce dossier, s’en serait déjà retiré selon Goal.com, laissant les Madrilènes seuls en course — malgré le scepticisme désormais affiché en interne.