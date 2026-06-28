Beach handball : le Bénin honore ses Amazones malgré leur absence au Mondial

Le gouvernement béninois a procédé au paiement des primes destinées aux joueuses et au staff technique de la sélection nationale féminine de beach handball, de retour à Cotonou après avoir été empêchée de participer au Championnat du monde 2026 en Croatie. Cette décision a été mise en œuvre par le ministère des Sports, dirigé par Benoît Dato, afin d’honorer les engagements pris envers les championnes d’Afrique.

Les Amazones n’ont finalement pas disputé la Coupe du monde de beach handball, organisée du 23 au 27 juin à Zagreb, alors qu’elles s’étaient qualifiées en remportant le titre continental à Lomé. La Fédération béninoise de handball (FBHB) a expliqué que la délégation n’avait pas obtenu les visas nécessaires malgré les démarches entreprises avec les autorités béninoises compétentes.

Les engagements financiers de l’État respectés

À leur retour au Bénin, les joueuses et les membres de l’encadrement technique ont reçu l’intégralité des primes qui leur avaient été promises. Selon le ministère des Sports, cette mesure traduit la volonté des autorités de reconnaître les performances de l’équipe, indépendamment de son absence à la compétition mondiale.

Le paiement intervient après plusieurs mois de préparation soutenus par l’État. La sélection nationale avait bénéficié d’un accompagnement pour son stage préparatoire en vue de cette première participation à une Coupe du monde.

Une absence liée au refus des visas

Dans un communiqué, la Fédération béninoise de handball a indiqué que toutes les formalités administratives avaient été accomplies avant le déplacement prévu vers la Croatie. L’instance précise avoir travaillé en collaboration avec le ministère des Sports et de l’Engagement civique, le ministère des Affaires étrangères ainsi que l’ambassade du Bénin au Maroc, compétente pour le traitement des demandes de visas croates des ressortissants béninois.

Selon la FBHB, les passeports, formulaires, garanties financières et autres documents exigés avaient été transmis dans les délais. La fédération affirme que l’absence des Amazones ne résulte ni d’un retard dans les démarches ni d’un dossier incomplet, mais d’une décision défavorable des autorités croates concernant la délivrance des visas.

Cette situation a privé le Bénin de sa première participation à une Coupe du monde de beach handball féminin. Les Amazones étaient les seules représentantes africaines qualifiées pour cette édition grâce à leur sacre continental.

La fédération maintient le cap

La Fédération béninoise de handball a renouvelé son soutien aux joueuses et au staff technique, tout en remerciant les différentes institutions béninoises mobilisées dans les démarches administratives. Elle a également salué l’accompagnement du gouvernement tout au long de la préparation de l’équipe.

Le versement des primes constitue un signal de reconnaissance envers les championnes d’Afrique malgré ce rendez-vous international manqué. Si la Coupe du monde 2026 s’est déroulée à Zagreb sans la participation du Bénin, la qualification historique obtenue sur le terrain demeure acquise et servira de base à la préparation des prochaines échéances internationales de la sélection nationale.