Rodri à Manchester ce 14 août : où en est son transfert vers le FC Barcelone ?

Rodri a repris l’entraînement à Manchester ce vendredi. Le milieu de terrain espagnol reste sous contrat avec Manchester City jusqu’en juin 2027, alors que le FC Barcelone tente toujours de finaliser sa signature.

Un retour annoncé de longue date

L’entraîneur Enzo Maresca avait fixé cette échéance dès le 9 août, après la victoire de son équipe face à l’Atlético Madrid à Séoul. Interrogé sur l’avenir du joueur, il avait répondu : “pour l’instant il sera à Manchester”, précisant que le retour aurait lieu “le 14 août”. Le club anglais prépare le Community Shield face à Arsenal, prévu le 16 août, sous la houlette de son nouveau technicien après le départ de Pep Guardiola.

L’international espagnol a quitté Madrid jeudi. Un vol l’a conduit jusqu’à Liverpool, étape avant de rejoindre le centre d’entraînement de Manchester City, selon les informations rapportées par beIN Sports.

Les négociations entre City et Barcelone se poursuivent

Le dossier financier reste le point de blocage principal. City réclamerait environ 80 millions d’euros pour son capitaine, tandis que Barcelone a fait progresser son offre de 45 à 60 millions d’euros plus bonus au fil des derniers jours, selon les informations rapportées par ESPN. Une première offre proche de 50 millions d’euros avait déjà été repoussée par le club anglais début août.

D’après une source citée par ESPN, l’opération demeure “complexe” à conclure, même si un accord sur les termes personnels aurait déjà été trouvé avec le joueur. Le média catalan Mundo Deportivo évoque de son côté un accord proche de 55 millions d’euros, avec seulement quelques détails restant à régler.

Un forfait physique qui complique le calendrier

Rodri revient également d’une opération chirurgicale au dos, réalisée après la Coupe du monde remportée par l’Espagne cet été. Le joueur, élu meilleur joueur du tournoi, avait disputé l’intégralité de la compétition avant de subir cette intervention.

Le départ éventuel de Frenkie de Jong, blessé au genou pour une longue période, aurait accéléré la décision de Barcelone de se positionner sur ce dossier. Vainqueur du Ballon d’Or 2024, Rodri avait initialement exprimé le souhait de retrouver le championnat espagnol, un temps associé au Real Madrid avant que ce club ne perde du terrain dans la course à sa signature.

Arrivé à Manchester City en 2019 en provenance de l’Atlético Madrid pour 70 millions d’euros, Rodri a depuis remporté quatre titres de Premier League avec le club. Son contrat actuel, signé pour cinq ans lors de son arrivée, prend fin dans moins d’un an, un facteur qui pèse dans le rapport de force entre les deux clubs concernant le montant du transfert.