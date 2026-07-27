Bénin : 122 kg de médicaments prohibés saisis au marché de Tangbo, deux femmes arrêtées

Cent vingt-deux kilogrammes de produits pharmaceutiques prohibés ont été saisis le samedi 25 juillet 2026 au marché de Tangbo, dans la commune de Zè, lors d’une intervention menée par le commissariat de l’arrondissement d’Adjan avec l’appui de la Direction départementale de la Police républicaine de l’Atlantique. Selon la Police républicaine, deux femmes âgées de 39 et 46 ans ont été interpellées et placées en garde à vue.

Cette opération est intervenue après plusieurs informations faisant état d’un commerce illicite de médicaments sur ce marché. Les forces de l’ordre sont intervenues aux environs de 14 heures afin de vérifier ces signalements et de procéder à des contrôles ciblés.

Une importante quantité retrouvée sur les deux suspectes

D’après les informations communiquées par la Police républicaine, les agents ont découvert une partie de la marchandise sur une première vendeuse, qui détenait 67 kilogrammes de produits interdits. Une seconde femme transportait, selon les mêmes sources, 55 kilogrammes supplémentaires. L’ensemble représente 122 kilogrammes de produits pharmaceutiques prohibés retirés de la circulation.

Les deux suspectes ont été conduites dans les locaux du commissariat d’Adjan avec les produits saisis. Elles restent en garde à vue pendant la poursuite des investigations. Les enquêteurs cherchent à identifier les circuits d’approvisionnement ainsi que les éventuels autres acteurs impliqués dans cette activité. Selon la Police républicaine, l’objectif est de « situer les responsabilités » et d’établir l’origine exacte des produits.

Une lutte renforcée contre le trafic de faux médicaments

À travers cette intervention, la Police républicaine affirme poursuivre ses actions contre la vente illicite de médicaments. L’institution invite également les populations à « signaler toute activité suspecte » susceptible de menacer la santé publique.

Le commerce de médicaments de rue demeure un défi dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), une part importante des médicaments falsifiés ou de qualité inférieure circule dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, exposant les consommateurs à des traitements inefficaces ou dangereux. Les autorités béninoises multiplient depuis plusieurs années les opérations de contrôle sur les marchés afin de réduire ce trafic et de limiter ses conséquences sanitaires.

Une enquête ouverte

L’enquête engagée devra déterminer le réseau ayant permis l’acheminement de ces produits jusqu’au marché de Tangbo. Les investigations pourraient également établir si d’autres points de vente sont alimentés par la même filière.

En attendant les résultats de cette procédure, les deux femmes interpellées bénéficient de la présomption d’innocence. Les suites judiciaires dépendront des conclusions de l’enquête et des éléments réunis par les services compétents.