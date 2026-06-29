Un mort, des circonstances floues et une procédure judiciaire déclenchée : un homme a perdu la vie samedi 27 juin 2026 à l’intérieur d’un couvent dédié à la divinité egun-gun à Hêvié. L’information a été rapportée par Bip Radio ce lundi 29 juin. Les causes exactes du décès n’ont pas encore été établies.
Le corps découvert au sein du couvent, une autopsie ordonnée
Les forces de l’ordre et une équipe médicale ont été dépêchées sur place après la découverte du corps. La dépouille a ensuite été conduite à la morgue, où un médecin légiste a été chargé de réaliser une autopsie, seule à même d’établir officiellement les causes du décès. D’après des informations relayées par Bip Radio, la victime aurait pu être prise d’un malaise avant son décès, une hypothèse qui demeure toutefois non confirmée à ce stade et qui ne constitue pas une conclusion officielle.
Auditions en cours, enquête ouverte
Les enquêteurs procèdent actuellement à plusieurs auditions dans le cadre de l’instruction ouverte. Les couvents egun-gun, espaces rituels liés au culte des ancêtres pratiqué notamment au Bénin et au Nigeria, sont des lieux à accès réglementé, dont les pratiques relèvent du droit coutumier. Les résultats de l’autopsie constituent la prochaine étape déterminante : leurs conclusions conditionneront la qualification juridique des faits et, le cas échéant, les suites judiciaires à donner à cette affaire.
17 réflexions au sujet de “Bénin : décès d'un homme dans un couvent egun-gun à Hêvié, une enquête ouverte”
Quand toute la jeunesse africaine se rue..en prenant des ris ques pour aller chercher de quoi vivre en Europe..qui a adopté..la recherche scientifique et technologique…
Dis je..vous n avez pas compris que vos fét iches..ne sont pas pertin entes..tournée vers le progrès social..du continent
Vous vous acc rochés..à des con neries..satan iques..sous prétexte que c’est votre culture..
Ban des de sous hom mes..mental ement ind igents
regardez moi..leurs vila ines..figu res..
Le sultan au po uvoir..dans ce pa ys. sera de brû ler..vous et vos fétic hes comme pre mier décret
Cult ure de me rde.. et d arrier ation du con tinent
Quelque chose qui n apporté rien au progrès d un pays..est à br ûler
Ban des de pares seux..igna res..incu ltes
Aziz bran++ leur, e –ncu **leur de VAC–HZS.
Il y a dans ta religion SOUFFI beaucoup plus d’indi*gents, plus d’analpha++bètes, pé%doph%iles que nulle part.C
Qui va tromper qui là ?
Dégage! ras-le-bol
Donnez moi..un seul exemple de quelqu’un que vos simagrées..de vod oun..et fétic hes ont rendu heureux dans cette vie..
Vos satanisme.. retardent le continent
Les adeptes avec leurs accoutrements de gui gnols et de carn aval..vivent indig ents..jusqu’à leur mo rt..
Peuples de crét ins..d idi ots et vil ains..
Je ne parle plus aux C O* N* S. Je n’ai pas envie de te rendre intelligent.
Tu as toujours tenu ce genre de discours remplis de bêtises crasses.
Bons vents avec tes délires.
Ciao!
justement..tu ne peux pas tenir..puisque ce que je dis est factuel..vérifiable..et mes arguments c c’est du béton..
Tu fais partie de cette ca ste d esc rocs qui ab use..des gens sans fac ultés ment ales
Réponds..point par point à des remarques que j ai faites
Je dis vos féti ches et vo doun..ne serv ent à rien
Si vos féti ches étaient des forc es..pourquoi les blancs..nous ont mis en esc lave et colo nisés
cult ure d obscu rantistes..de malf aiteurs. d esc rocs..de ven deurs d illusio nnistes..qui reta rdent l Afri que
Au moment où d autres font de la rech erche scien tifique..technolo gique..vous êtes là à ab rutir..des déc hets sociaux..des cr étins..et idi ots comme
Avez vous..vu..à quoi..ils ressemblent..ces adep tes de vod ou et féti ches..
Des pau vres gens illet trés analph abètes..toujours sao ulés..avec des visa ges de ma lhe ureux..indi gents..
retournes te coucher
iu as de gros Pbs
Hahaha!!!! quelle enquête…
AZIZ, contente toi d’en cu ler les vaches et cela te va très bien.
Une vache est plus intelligente que toi.
Tu ne connais rien à nos rites. EGUN fait partie intégrale de notre culture.
Il ne suffit pas de prier ALLAH 10.000 fois par jour pour être sauvé par la Providence.
Est ce que vous connaissez mon rang sur le plan spirituel ???
Des bla ncs sud africains…sont venus de l’europe…sans les eg un gun..des feti ches..des vo doun..et en quelques siécles ont pu construire un pays parmi les plus avancés du monde
Nos ine pties..nos obscu rantismes….vod ouns fet iches et consorts…nous ont rapporté quoi
Ces temps ci ils ont envahi..tiktok..avec leurs vila ines fig ures..de sud istes..imbi bées d’al cool..et mise reux…
Comment des gens indi gents…vous proposent..des trucs pour avoir le bonheur…l’argent
Il faut vraiment et re id iots..pour croire à ces escr ocs
Cherchez l erreur
L’erreur vient des jaja comme vous, toujours en train d’en vouloir à l’autre avec ton nez rouge de ….
Pourquoi faire autopsie ? Il suffit de lui mettre les accoutrements de kaléta que porte les égun et avec quelques incantations, il va se lever et déambuler dans les rues de Hêvié pour mendier.
Le procureur de la République ne doit pas connaître des problèmes du couvent.
Où sont les grands dignitaires qui laissent faire???
Le couvent est sacré et a ses propres règles.
C’est Sonagnon le « djadja » » qui lui en voulait, car ce jeune progressait vite et allait devenir le agbangléyi du groupe…(chef) or lui il est là depuis 27 ans, sans aucune avancée
Est ce que vous connaissez mon rang sur le plan spirituel ???