Bénin : décès d'un homme dans un couvent egun-gun à Hêvié, une enquête ouverte

Un mort, des circonstances floues et une procédure judiciaire déclenchée : un homme a perdu la vie samedi 27 juin 2026 à l’intérieur d’un couvent dédié à la divinité egun-gun à Hêvié. L’information a été rapportée par Bip Radio ce lundi 29 juin. Les causes exactes du décès n’ont pas encore été établies.

Le corps découvert au sein du couvent, une autopsie ordonnée

Les forces de l’ordre et une équipe médicale ont été dépêchées sur place après la découverte du corps. La dépouille a ensuite été conduite à la morgue, où un médecin légiste a été chargé de réaliser une autopsie, seule à même d’établir officiellement les causes du décès. D’après des informations relayées par Bip Radio, la victime aurait pu être prise d’un malaise avant son décès, une hypothèse qui demeure toutefois non confirmée à ce stade et qui ne constitue pas une conclusion officielle.

Auditions en cours, enquête ouverte

Les enquêteurs procèdent actuellement à plusieurs auditions dans le cadre de l’instruction ouverte. Les couvents egun-gun, espaces rituels liés au culte des ancêtres pratiqué notamment au Bénin et au Nigeria, sont des lieux à accès réglementé, dont les pratiques relèvent du droit coutumier. Les résultats de l’autopsie constituent la prochaine étape déterminante : leurs conclusions conditionneront la qualification juridique des faits et, le cas échéant, les suites judiciaires à donner à cette affaire.