Bénin : des itinéraires alternatifs recommandés après les fortes pluies à Abomey-Calavi

Trois axes routiers majeurs submergés en quelques heures : c’est le bilan des fortes pluies qui se sont abattues sur Abomey-Calavi ce 30 juin 2026. Le ministère du Cadre de vie et des Transports a confirmé, dans un communiqué, que de fortes pluies ont provoqué des inondations perturbant la circulation dans cette commune limitrophe de Cotonou.

Trois points noirs identifiés sur le réseau routier

Selon le ministère, les difficultés se concentrent autour du pont de Houédonou, où l’accès depuis Calavi est rendu impraticable par les eaux stagnantes. Le carrefour IITA, nœud de circulation stratégique pour les usagers se déplaçant vers le nord de l’agglomération, est également touché. Troisième secteur affecté : la route inter-États reliant le Bénin au Togo via Ouidah, axe emprunté quotidiennement par un trafic commercial dense entre les deux pays.

Un incendie signalé dans la matinée sur la zone avait dans un premier temps ajouté à la confusion. Les autorités ont toutefois précisé qu’il avait été maîtrisé et qu’il ne représentait plus de contrainte pour les opérations en cours.

Un dispositif de déviation mis en place sur le terrain

Pour limiter l’engorgement, des agents ont été déployés sur les axes sensibles afin de réguler le trafic et orienter les automobilistes. Le ministère a communiqué un itinéraire de contournement précis pour les usagers en provenance de Calavi par la route inter-États : ces derniers sont invités à passer par le carrefour IITA, puis le pont de Womey, avant de rejoindre la sortie située près de la pharmacie de Cocotomey.

Le ministère a appelé la population à éviter tout déplacement non indispensable dans le secteur, à respecter les itinéraires alternatifs signalés et à adapter sa conduite aux conditions de circulation. Les automobilistes sont également invités à suivre les consignes des agents présents sur place et à s’abstenir de tout stationnement dans les portions déjà congestionnées. « Le ministère appelle au calme, à la patience et au civisme de chacun afin de faciliter l’intervention des équipes et le retour progressif à une circulation normale », a indiqué le communiqué officiel.