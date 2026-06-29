Bénin : la SBEE annonce des perturbations électriques ce 30 juin 2026

Sept heures d’interruption au maximum, huit villes simultanément concernées : la Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) a programmé, le mardi 30 juin 2026, une vague de coupures à travers le Bénin, dans le cadre de travaux de maintenance et de renforcement de son réseau de distribution.

Des coupures planifiées de Ouidah à Kandi

La majorité des interventions se dérouleront entre 10h00 et 15h00. À Ouidah, deux zones sont concernées : Gbénon, Tovè, Gbézounmin et Zoungbodji d’une part, Houégbo, Massi, Toffo, Coli et la caserne militaire de Déssa d’autre part. À Dogbo, les habitants de Gohomey, Kpodaho, Loko-Atoui et Adjintimèy devront composer sans électricité durant la même plage horaire.

À Lokossa, les coupures toucheront Zounhoué, Athiémé, Ouédèmè, Adohoun et plusieurs localités environnantes. À Bohicon, un périmètre étendu est visé : Attogouin, Houawé, Agbangnizoun, Cana, Zogbodomè et Akiza figurent parmi les zones affectées. À Parakou, les localités de Nikki et Bouka seront impactées dans ce même créneau.

À Kandi, dans le nord du pays, les perturbations concerneront Kandi Ville 1, Gogounou, Kassakou, Gounarou, Sori et Borodarou. À Dassa, les coupures débuteront à 11h00 pour s’achever à 15h00, affectant Glazoué Ville, Aklamkpa, Agouagon et une quinzaine de localités avoisinantes.

Djougou, l’intervention la plus longue

C’est à Djougou que la durée d’interruption sera la plus importante de la journée : de 09h00 à 16h00, soit sept heures consécutives. Le périmètre concerné est particulièrement vaste, englobant une trentaine de localités dont Tatabarou, Copargo, Ouaké, Basila, Manigri, Pénéssoulou et Béléfoungou. Cette amplitude géographique et temporelle reflète l’ampleur des travaux prévus dans cette zone.

La SBEE justifie l’ensemble de ces opérations par la nécessité d’un «entretien régulier des infrastructures, en vue d’améliorer durablement la qualité et la fiabilité de la desserte en énergie électrique». L’opérateur recommande aux usagers de considérer les installations électriques comme étant sous tension durant toute la période des travaux et invite les abonnés à débrancher les appareils sensibles afin de prévenir d’éventuels dommages lors du rétablissement du courant.