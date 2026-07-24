Bénin : Saisie de près d’une tonne de chanvre indien à Krakè-Plage

Près de 974 kilogrammes de chanvre indien ont été saisis jeudi 23 juillet 2026 dans un dépôt clandestin situé à Krakè-Plage, à la frontière entre le Bénin et le Nigeria. Selon la Police républicaine, les produits étaient entreposés dans une habitation de fortune installée en bordure de mer et auraient transité par voie maritime avant d’être stockés sur place.

La découverte est intervenue au cours d’une opération menée par le commissariat frontalier de Krakè-Plage dans le cadre de la lutte contre les trafics de stupéfiants. Les personnes recherchées n’étaient pas présentes lors de l’intervention.

Un important stock retrouvé sur les lieux

D’après les informations communiquées par la Police républicaine, les policiers ont retrouvé vingt-cinq grands sacs renfermant des boules de chanvre indien. Le poids total de la cargaison atteint 973,65 kilogrammes.

La perquisition, réalisée en présence des autorités locales, a également permis de saisir 1 506 000 nairas en espèces, vingt sacs de poudre de plâtre de 40 kilogrammes, vingt-et-un seaux de chaume, deux petits seaux contenant des produits à base de plâtre, treize tables en plastique, deux moteurs hors-bord ainsi que divers autres objets.

Selon les premiers éléments de l’enquête, « le site servait de point de stockage » utilisé par des individus qui ne se rendraient sur les lieux que pendant la nuit. Les enquêteurs estiment aussi que les marchandises auraient été transportées par la mer afin de limiter les risques de détection et de préserver les produits de l’humidité.

Les investigations se poursuivent

La Police républicaine indique qu’un dispositif a été déployé pour identifier et interpeller les personnes impliquées dans cette activité. Les produits stupéfiants ainsi que l’ensemble des biens saisis ont été sécurisés en attendant les procédures judiciaires.

Les enquêteurs devront établir l’origine de la cargaison, son itinéraire et les destinations prévues. Les moteurs hors-bord retrouvés sur place pourraient constituer des indices sur les moyens logistiques utilisés pour le transport des marchandises.

La façade maritime de Krakè-Plage figure parmi les secteurs régulièrement surveillés par les forces de sécurité en raison des échanges transfrontaliers avec le Nigeria. Les autorités béninoises y conduisent régulièrement des opérations contre les trafics de stupéfiants, de carburant ou de marchandises introduites en dehors des circuits légaux.