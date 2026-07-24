Bénin : Plusieurs auto-écoles fermées dans l'Atlantique pour exercice illégal

Plus d’une trentaine d’auto-écoles ont été fermées dans le département de l’Atlantique à la suite d’une opération menée par l’Agence Nationale des Transports Terrestres (ANaTT) contre les établissements exerçant sans autorisation. L’information a été rapportée par le journal Fraternité, qui précise que cette campagne cible plusieurs communes où ces structures sont fortement implantées.

Les contrôles, réalisés avec l’appui de la Police républicaine et des autorités locales, concernent Abomey-Calavi, Godomey, Allada ainsi que d’autres localités du département. Selon Fraternité, les établissements visés poursuivaient leurs activités malgré les démarches engagées par l’ANaTT pour les amener à se conformer à la réglementation.

Une phase de répression après les sensibilisations

D’après les informations publiées par Fraternité, l’opération intervient après plusieurs actions de sensibilisation conduites auprès des promoteurs d’auto-écoles. L’ANaTT leur avait accordé un délai pour régulariser leur situation administrative.

Selon l’agence, certains exploitants auraient ignoré ces mises en demeure et continué à former des candidats au permis de conduire sans disposer des agréments exigés. Les autorités ont alors engagé une série de fermetures. À ce stade, plus de trente établissements ont déjà cessé leurs activités. L’ANaTT rappelle qu’une auto-école doit disposer d’une autorisation officielle pour assurer une formation conforme aux exigences en vigueur. Elle estime que « seule une auto-école agréée » est habilitée à préparer les candidats aux examens du permis de conduire.

Les candidats appelés à vérifier les agréments

Toujours selon Fraternité, l’agence invite les futurs conducteurs à s’assurer de la situation administrative de l’établissement choisi avant toute inscription. Une formation suivie dans une structure non autorisée pourrait entraîner des difficultés lors des examens, une absence de reconnaissance de l’apprentissage ou encore des pertes financières.

L’ANaTT appelle les populations de l’Atlantique, en particulier les jeunes, à privilégier les établissements régulièrement agréés. Elle demande également aux promoteurs d’auto-écoles de respecter les dispositions prévues par les textes qui encadrent cette activité.

Des contrôles appelés à se poursuivre

L’ANaTT affirme, selon Fraternité, que « les contrôles se poursuivront » sur l’ensemble du territoire national afin de lutter contre les structures clandestines et de renforcer l’encadrement de la formation à la conduite.

Au Bénin, l’accès au permis de conduire est encadré par des règles qui imposent aux auto-écoles de disposer d’un agrément délivré par les autorités compétentes, de respecter un programme de formation et de répondre à des exigences en matière d’infrastructures, de matériel pédagogique et de qualification des moniteurs. Les opérations de contrôle engagées par l’ANaTT s’inscrivent dans cette politique de régulation visant à améliorer la qualité de la formation des futurs conducteurs et à renforcer la sécurité sur les routes.