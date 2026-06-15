Bénin : Le gouvernement prévoit d’étendre le projet « Synergies Éducative et Sportive » aux 77 communes

Le gouvernement béninois pose des pas importants dans sa logique de faire du sport un levier d’éducation et de développement. Le vendredi 12 juin 2026 dernier, l’arrondissement d’Akassato a vibré au rythme d’une grande animation collective. Cet événement a rassemblé les élèves de dix écoles primaires pilotes, marquant une étape cruciale du projet « Synergies Éducative et Sportive ».

Portée conjointement par le ministère des sports et de l’engagement civique et le ministère des enseignements maternel et primaire, cette rencontre est la première du genre. Elle intervient après plusieurs mois d’activités intra-scolaires et de formations intensives destinées aux encadrants.

Initié en 2024, ce programme ambitieux ne se résume pas à de simples loisirs. Lors du lancement officiel, Crépin Okouolou, directeur de cabinet et représentant du ministre des Sports, a rappelé la vision de l’Exécutif : « Le projet s’inscrit dans la vision du gouvernement qui fait du sport un outil de développement social, d’inclusion et de détection des talents dès le plus jeune âge. »

Le projet cible trois dimensions majeures chez l’enfant à savoir physique, cognitive et sociale. il s’agit du renforcement de l’agilité, de la coordination et de l’équilibre, de la stimulation de la mémoire, de l’attention et de la concentration, puis d’apprentissage du respect des règles, du vivre-ensemble et de l’esprit d’équipe.

Durant cette journée, les enfants ont participé à des jeux moteurs avant de s’initier, via des oppositions pédagogiques, à quatre disciplines clés : le basketball, la lutte, le badminton et le tennis de table.

Cette phase pilote réussie à Akassato ouvre la voie à une ambition beaucoup plus large. Le gouvernement prévoit désormais d’étendre progressivement le projet « Synergies Éducative et Sportive » aux 77 communes du Bénin, scellant ainsi le mariage durable de l’école et du sport.