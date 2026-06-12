Carburant : la percée américaine en Afrique se poursuit malgré la raffinerie Dangote

Les importations africaines de carburants en provenance des États-Unis continuent de progresser alors que les conflits au Moyen-Orient et en Europe de l’Est perturbent les circuits traditionnels d’approvisionnement énergétique. Malgré la montée en puissance de la raffinerie Dangote au Nigeria, devenue la plus grande installation de raffinage du continent, plusieurs pays africains restent fortement dépendants des marchés internationaux pour couvrir leurs besoins.

Les raffineries américaines gagnent du terrain sur le marché africain des carburants, portées par les bouleversements du commerce mondial de l’énergie. Selon les informations rapportées par plusieurs médias spécialisés, des pays du continent se tournent davantage vers les États-Unis pour sécuriser leurs approvisionnements en essence, diesel et autres produits raffinés face aux perturbations affectant certaines routes commerciales stratégiques.

Les raffineries américaines profitent des nouveaux flux commerciaux

L’Afrique du Sud figure parmi les principaux exemples de cette évolution. En avril dernier, le pays a doublé ses importations de carburants américains, plusieurs cargaisons ayant été déchargées au port de Durban alors que les tensions géopolitiques continuaient d’affecter les échanges énergétiques mondiaux.

Cette tendance illustre les difficultés rencontrées par plusieurs économies africaines pour garantir un approvisionnement régulier en produits pétroliers raffinés. Les États-Unis disposent d’importantes capacités de raffinage et apparaissent comme une alternative pour les acheteurs confrontés à la hausse des coûts logistiques ou aux perturbations de certaines routes maritimes.

La raffinerie Dangote augmente sa production

Face à cette situation, la raffinerie Dangote poursuit sa montée en régime au Nigeria. L’installation, présentée comme la plus grande raffinerie d’Afrique, a porté sa capacité de traitement à environ 700 000 barils par jour selon les données communiquées par l’entreprise et relayées par plusieurs agences internationales.

L’objectif affiché est de réduire la dépendance du Nigeria et d’une partie du continent aux importations de produits raffinés. La raffinerie exporte déjà du carburant vers plusieurs marchés africains, tout en répondant aux besoins du marché nigérian, l’un des plus importants du continent.

Un déficit régional encore important

Malgré cette progression, les volumes produits par Dangote ne suffisent pas encore à couvrir l’ensemble de la demande africaine. Une part importante de la production reste destinée à la consommation intérieure nigériane, tandis que les exportations vers les autres pays africains augmentent progressivement.

Selon les analystes du secteur, le déficit structurel du continent en capacités de raffinage demeure important. De nombreux États continuent donc de dépendre des fournisseurs internationaux, qu’ils soient situés aux États-Unis, au Moyen-Orient ou en Europe, pour assurer leur sécurité énergétique.

La poursuite de l’expansion des exportations de la raffinerie Dangote et l’évolution des tensions géopolitiques devraient continuer d’influencer les flux d’approvisionnement en carburants sur le continent au cours des prochains mois.