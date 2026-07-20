« La douleur est immense », Messi brise le silence après la finale et félicite l'Espagne pour son titre

« La douleur est immense » : c’est le sentiment que Lionel Messi a exprimé ce lundi 20 juillet, dans un message publié sur Instagram au lendemain de la défaite de l’Argentine face à l’Espagne en finale de la Coupe du monde 2026. Le capitaine argentin sortait de son silence pour la première fois depuis le coup de sifflet final d’une rencontre décidée en prolongation à New York.

L’Albiceleste s’est inclinée dimanche soir face à la Roja, au terme d’un match fermé où les Sud-Américains n’ont tenté aucun tir cadré durant le temps réglementaire. Le but décisif de Ferran Torres, inscrit à la 106e minute, a scellé le sort d’une équipe argentine réduite à dix après l’expulsion d’Enzo Fernandez juste avant la prolongation. Avec ce résultat, l’Espagne décroche sa deuxième étoile mondiale, seize ans après celle de 2010.

Le message de Messi sur Instagram

Dans sa publication, l’attaquant a d’abord reconnu l’ampleur de la désillusion : « la douleur est immense, il faudra du temps pour que cette blessure guérisse ». Il a ensuite tenu à saluer le parcours collectif de sa sélection, évoquant des matchs renversés et des moments qui resteront gravés dans les mémoires.

Messi a également adressé ses remerciements au public argentin, soulignant « le soutien d’un pays entier » tout au long de la compétition. Il a rappelé que ce groupe avait atteint deux finales de Coupe du monde consécutives, une performance qu’il juge difficile à mesurer pleinement dans l’immédiat après l’élimination. Le joueur a clos son message en félicitant directement l’Espagne pour sa victoire.

Un tournoi référence pour Messi malgré l’échec collectif

À 38 ans, Messi a traversé cette Coupe du monde comme l’un des joueurs les plus décisifs du tournoi. Sur les sept matchs disputés par l’Argentine, il a été impliqué dans un but à chaque rencontre, terminant avec huit buts et quatre passes décisives. En demi-finale contre l’Angleterre, il avait notamment délivré deux offrandes décisives, dont un centre parfait pour la tête victorieuse de Lautaro Martinez dans le temps additionnel. Cette finale perdue face à l’Espagne restait, pour lui, la troisième de sa carrière en Coupe du monde, après celles de 2014 et 2022.

Un doublé continental et mondial pour l’Espagne

Le sacre de l’équipe de Luis de la Fuente intervient deux ans après le titre continental décroché à l’Euro 2024, offrant à l’Espagne un doublé rare entre les deux compétitions. À titre de comparaison historique, seules l’Allemagne (1972-1974) et la France (1998-2000) avaient jusqu’ici réussi à enchaîner un titre européen et un sacre mondial dans un intervalle aussi resserré.

Pour Messi, cette nouvelle campagne mondiale confirme un statut inchangé au sommet du football international, malgré l’échec collectif. Reste à savoir si ce revers marque la fin de son aventure avec la sélection nationale, le joueur n’ayant donné aucune indication sur son avenir en équipe d’Argentine dans son message publié ce lundi.