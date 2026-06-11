Côte d'Ivoire : le mégaprojet du TGV reliant Abidjan au nord en étude

Le gouvernement ivoirien a annoncé le lancement des études de faisabilité d’une ligne de train à grande vitesse reliant Abidjan à Ferkessédougou, à l’extrême nord du pays. Le projet, inscrit dans le Programme national de développement (PND) 2026-2030, prévoit un corridor ferroviaire de 640 kilomètres traversant Yamoussoukro, Bouaké et Korhogo.

Souleymane Diarrassouba, ministre du Plan et du Développement, a présenté ce chantier comme l’un des axes majeurs du quatrième mandat du président Alassane Ouattara. Selon lui, le futur TGV permettrait de relier Abidjan à Yamoussoukro en 45 minutes, contre environ deux heures et demie par la route aujourd’hui. Le coût de la ligne est estimé à 1 000 milliards de FCFA, avec un financement attendu à hauteur de 70 % du secteur privé via des partenariats public-privé.

Un chantier parmi une vague de grands travaux

Le projet ferroviaire arrive alors que le pays est déjà engagé sur plusieurs fronts infrastructurels. Le métro d’Abidjan, une ligne de 37 kilomètres, est en construction et sa mise en service est prévue pour 2029. Le quatrième pont de la capitale économique, reliant Yopougon au Plateau, a été inauguré en juillet 2024 après des années de travaux. Le PND 2026-2030 prévoit par ailleurs la construction de deux aéroports internationaux à San-Pedro et Bondoukou, ainsi que 1 014 kilomètres d’autoroutes supplémentaires et près de 6 800 kilomètres de routes bitumées à travers le territoire. L’autoroute du Nord, dont une section Darakokaha–Kobo est en cours d’appel d’offres, progresse vers la frontière burkinabè, dans le même corridor que la future ligne TGV.

Un projet encore à l’étape de faisabilité

Aucune date de début de travaux n’a été communiquée à ce stade. Les études techniques sont toujours en cours, et aucune technologie ni vitesse cible n’a été officiellement précisée par les autorités ivoiriennes. Un Groupe consultatif international, chargé notamment de la mobilisation des financements du PND, est prévu les 8 et 9 juillet 2025 à Abidjan. Les résultats de ces études détermineront les prochaines étapes du projet.