Coupe du monde : Mbappé porte son total à 18 buts et n'est devancé que par Messi

Kylian Mbappé s’est hissé, ce mercredi, à la deuxième place du classement historique des buteurs en Coupe du monde. Le capitaine de l’équipe de France a signé un doublé face à la Suède en seizièmes de finale du Mondial 2026, portant son total à 18 buts dans la compétition. Seul l’Argentin Lionel Messi compte davantage de réalisations dans l’histoire du tournoi.

Un doublé décisif contre la Suède

La rencontre s’est disputée au Stade de New York New Jersey, l’ancien MetLife Stadium. Peu avant la pause, Mbappé a trouvé la lucarne opposée d’une frappe précise, servi par Ousmane Dembélé. Il a alourdi le score à la 74e minute, cette fois sur un centre de Michael Olise, offrant à la France une victoire nette (3-0).

Ce doublé fait grimper son compteur de 16 à 18 buts dans l’histoire du tournoi. L’attaquant français dépasse ainsi l’Allemand Miroslav Klose, qui occupait seul la deuxième place avec 16 réalisations, et se retrouve désormais seul dauphin de Messi au classement all-time.

Un écart d’une seule unité avec Messi

À 27 ans, Mbappé compte désormais un but de retard sur Messi, crédité de 19 réalisations en Coupe du monde. L’Argentin avait atteint ce total plus tôt dans l’édition 2026, grâce à un triplé contre l’Algérie puis un doublé face à l’Autriche. Le Brésilien Ronaldo Nazário ferme le podium historique avec 15 buts.

Cette étape statistique intervient neuf jours après un autre jalon : le 22 juin, face à l’Irak, Mbappé avait dépassé Olivier Giroud pour devenir le meilleur buteur de l’histoire des Bleus toutes compétitions confondues, avec 58 réalisations. Ses deux buts contre la Suède portent ce total à 60.

Sur cette édition 2026, l’attaquant du Real Madrid a trouvé le chemin des filets lors de chacun des quatre matchs disputés par la France : à deux reprises contre le Sénégal, une fois contre l’Irak, une fois contre la Norvège, puis deux fois contre la Suède.

Prochaine échéance : les huitièmes de finale

L’élimination de l’Allemagne en seizièmes de finale, battue par le Paraguay, dégage la trajectoire de la France vers les quarts de finale. Les Bleus affronteront en huitièmes la 34e nation au classement FIFA, avant un probable nouveau duel avec le Maroc, comme lors de l’édition 2022. La finale du Mondial 2026 se disputera le 19 juillet, au Stade de New York New Jersey.