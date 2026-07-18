Mbappé bat (pour le moment) le record de buts en Coupe du monde, mais aurait préféré jouer la finale

Kylian Mbappé compte désormais 22 buts en Coupe du monde, un total inédit dans l’histoire de la compétition. Son doublé face à l’Angleterre, samedi 18 juillet à Miami, lui permet de dépasser provisoirement Lionel Messi, crédité de 21 réalisations.

Un doublé décisif malgré la défaite

La France s’est inclinée 6-4 lors du match pour la troisième place du Mondial 2026. Menés 4-0 à la mi-temps, les Bleus sont revenus à 4-3 grâce aux buts de Mbappé (48e, 66e) et de Bradley Barcola (54e), avant de céder en fin de rencontre sur un penalty de Bukayo Saka puis un but de Jude Bellingham. Ousmane Dembélé avait entretemps réduit l’écart à 4-5.

Le précédent record appartenait à Messi, auteur de 21 buts en cinq participations depuis 2006. L’Allemand Miroslav Klose (16 buts) et le Brésilien Ronaldo (15 buts) complètent le podium historique des buteurs du tournoi.

Un record qui reste provisoire

Ce total de 22 buts ne garantit pas à Mbappé de conserver son record. Messi dispute la finale du Mondial face à l’Espagne dimanche 19 juillet, avec la possibilité d’égaliser ou de dépasser l’attaquant français dès ce match. L’Argentin, âgé de 39 ans, joue selon toute vraisemblance sa dernière Coupe du monde.

Ce doublé confirme également le titre de meilleur buteur de l’édition 2026 pour Mbappé, avec 10 réalisations sur l’ensemble du tournoi. Il devient ainsi le premier joueur à terminer meilleur buteur de deux éditions consécutives depuis le Brésilien Ronaldo en 2002 et 2006.

Mbappé aurait préféré la finale

Sur le réseau social X, le journaliste Fabrizio Romano a rapporté une déclaration du capitaine français après la rencontre. « Pour être honnête, j’aurais préféré ne PAS être meilleur buteur et être en finale de la Coupe du monde », aurait déclaré Mbappé, selon les propos relayés par Romano.

Cette petite finale marquait également le dernier match de Didier Deschamps à la tête de la sélection française, après quatorze années à ce poste depuis 2012. Le sélectionneur avait annoncé son départ avant le début du tournoi. La France termine ainsi à la quatrième place de cette Coupe du monde 2026, après son élimination en demi-finale face à l’Espagne (0-2). Michael Olise, auteur de sept passes décisives durant le tournoi sans marquer le moindre but, n’a pas réussi à égaler le record du Brésilien Pelé, qui détient la marque de six passes décisives sur une même édition.