Décès de la princesse Bha prétendante au trône de Thaïlande après un coma de 3 ans

La princesse thaïlandaise Bajrakitiyabha Narendira Debyavati, fille aînée du roi Maha Vajiralongkorn, est décédée à l’âge de 47 ans. Le palais royal thaïlandais a annoncé vendredi 12 juin sa disparition, survenue la veille après plusieurs années de graves complications de santé consécutives à un malaise cardiaque survenu en 2022.

Connue du grand public sous le nom de princesse Bha, elle occupait une place importante au sein de la famille royale thaïlandaise et figurait parmi les personnalités souvent citées parmi les prétendants potentiels à la succession au trône.

Une santé fragilisée depuis son malaise de 2022

Selon le communiqué du palais royal, la princesse est décédée jeudi soir après une aggravation de son état de santé. Les autorités royales ont indiqué qu’elle souffrait notamment d’une infection intra-abdominale, d’une colite, d’une hypotension, de troubles du rythme cardiaque et de problèmes de coagulation sanguine.

Son hospitalisation remontait à décembre 2022. Alors qu’elle participait à un entraînement canin dans la province de Nakhon Ratchasima, dans le nord-est du pays, elle s’était soudainement effondrée avant d’être évacuée par hélicoptère vers Bangkok. Depuis cet incident, elle était maintenue sous surveillance médicale permanente et n’avait jamais retrouvé ses capacités normales. Quelques semaines avant son décès, le palais royal avait déjà signalé une dégradation de son état de santé liée à plusieurs infections affectant différents organes.

Une figure active de la monarchie thaïlandaise

Née le 7 décembre 1978, Bajrakitiyabha était la fille du prince héritier Vajiralongkorn, devenu par la suite roi de Thaïlande, et de sa première épouse, la princesse Soamsawali. Juriste de formation, elle avait poursuivi ses études à l’université Cornell aux États-Unis, où elle avait obtenu plusieurs diplômes en droit. Entre 2006 et 2011, elle avait exercé au sein du bureau du procureur général thaïlandais.

Au cours de sa carrière publique, elle s’était également distinguée dans le domaine diplomatique et dans la défense des droits des détenues. Ses initiatives en faveur de l’amélioration des conditions de vie des femmes incarcérées lui avaient valu une reconnaissance au-delà des frontières thaïlandaises.

Des cérémonies royales attendues

Le décès de la princesse intervient alors que la monarchie demeure une institution centrale de la vie politique et sociale thaïlandaise. Sa disparition prive la famille royale d’une personnalité expérimentée qui participait régulièrement aux activités officielles du royaume.

Les modalités des cérémonies funéraires royales et les hommages officiels qui lui seront rendus devraient être précisées par le palais royal dans les prochains jours.