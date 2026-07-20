Mondial 2026 : grâce au sacre de l'Espagne, Lamine Yamal signe un record inédit

Lamine Yamal est entré dans l’histoire du football après le sacre de l’Espagne à la Coupe du monde 2026. À seulement 19 ans, l’ailier du FC Barcelone devient le premier joueur de moins de 20 ans à remporter à la fois le Championnat d’Europe de l’UEFA et la Coupe du monde de la FIFA.

Ce record a été validé à l’issue de la finale remportée 1-0 après prolongation face à l’Argentine, dimanche. Ferran Torres a inscrit l’unique but de la rencontre à la 106e minute, offrant à la Roja son deuxième titre mondial.

Un doublé inédit avant 20 ans

Deux ans après avoir participé au triomphe espagnol à l’Euro 2024, Lamine Yamal ajoute une Coupe du monde à son palmarès. Selon les statistiques publiées après la finale, aucun joueur de moins de 20 ans n’avait jusque-là réussi à remporter ces deux compétitions majeures.

Lors de l’Euro organisé en Allemagne, l’attaquant avait déjà marqué les esprits. Âgé de 17 ans, il était devenu le plus jeune joueur à disputer puis à remporter un Championnat d’Europe. Ses performances lui avaient également valu le trophée de Meilleur Jeune Joueur de la compétition.

Avec ce nouveau succès, le joueur formé au FC Barcelone confirme son ascension parmi les grandes figures du football international. Selon les données relayées après la finale, « premier joueur de moins de 20 ans » à réussir ce doublé, il inscrit son nom dans les livres d’histoire.

L’Espagne retrouve le sommet seize ans après

Le succès face à l’Argentine permet à l’Espagne de reconquérir la Coupe du monde seize ans après son premier sacre obtenu en 2010 en Afrique du Sud. Cette année-là, la sélection espagnole avait battu les Pays-Bas (1-0 après prolongation) grâce à un but d’Andrés Iniesta à la 116e minute.

Avec cette victoire, la Roja décroche son deuxième titre mondial et rejoint le cercle des sélections sacrées à plusieurs reprises. Elle met également fin à une attente de seize ans sur la scène mondiale, après avoir remporté deux Championnats d’Europe (2008 et 2012) puis celui de 2024.

Face au champion du monde sortant, les Espagnols ont dû attendre la prolongation pour faire la différence. Ferran Torres a trouvé l’ouverture à la 106e minute, scellant le sort de la finale et offrant un nouveau trophée à son pays.

Une trajectoire déjà exceptionnelle

À 19 ans, Lamine Yamal compte désormais un Championnat d’Europe et une Coupe du monde avec la sélection espagnole. Peu de joueurs avaient atteint un tel niveau de réussite internationale avant leur vingtième anniversaire.

Ce nouveau titre renforce encore le statut du jeune international, déjà considéré comme l’un des principaux artisans du renouveau de la Roja. Son record, obtenu grâce au sacre mondial de l’Espagne en 2026, constitue désormais une référence inédite dans l’histoire des grandes compétitions internationales.