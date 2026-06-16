Des opposants en exil lancent le parti « Russie pacifique »

Des opposants russes en exil ont annoncé la création du parti « Russie pacifique » lors d’une réunion organisée à Berlin. Le mouvement, dirigé par l’opposant Ilya Yashin, entend rassembler les Russes opposés à la guerre en Ukraine et proposer une structure politique capable, à terme, de briguer le pouvoir face au président Vladimir Poutine.

Selon les responsables du projet, cette nouvelle formation vise à fédérer les différentes composantes de l’opposition anti-Kremlin, dont une grande partie opère désormais depuis l’étranger. Depuis le lancement de l’offensive russe en Ukraine en février 2022, plusieurs organisations et personnalités critiques du pouvoir ont quitté la Russie ou ont été contraintes de poursuivre leurs activités depuis l’exil.

Une organisation politique tournée vers la conquête du pouvoir

Dans un entretien accordé au Moscow Times, Ilya Yashin a expliqué que « Russie pacifique » ne devait pas être perçu comme un simple mouvement militant contre la guerre. L’ancien élu municipal de Moscou estime qu’une formation politique structurée constitue un outil nécessaire pour préparer une alternative au pouvoir actuel.

Les promoteurs du parti affirment vouloir offrir un cadre ouvert aux Russes vivant à l’étranger comme à ceux restés dans le pays. Ils mettent en avant un fonctionnement reposant sur le pluralisme interne et la participation de leurs adhérents aux décisions de l’organisation.

Une opposition toujours divisée

L’initiative intervient alors que l’opposition russe demeure fragmentée. Plusieurs groupes anti-guerre et organisations critiques du Kremlin ont vu le jour depuis 2022, sans parvenir à constituer un front commun durable.

Des observateurs et certains opposants estiment que cette nouvelle structure pourrait rencontrer les mêmes difficultés que les précédentes tentatives de coordination. Les divisions stratégiques et les rivalités internes continuent de marquer une partie de la diaspora politique russe.

Les fondateurs de « Russie pacifique » jugent néanmoins qu’un parti formel pourrait permettre de mobiliser davantage de sympathisants et de préparer une offre politique cohérente pour l’avenir.

Ilya Yashin, figure de l’opposition en exil

Ilya Yashin figure parmi les opposants russes les plus connus. En août 2024, il a été libéré dans le cadre d’un important échange de prisonniers entre la Russie et plusieurs pays occidentaux. Il purgeait alors une peine de huit ans et demi de prison après avoir critiqué publiquement les actions de l’armée russe en Ukraine.

Proche du défunt opposant Alexeï Navalny, Yashin poursuit depuis l’étranger ses activités politiques. Les responsables de « Russie pacifique » ont indiqué que le parti serait ouvert aux adhésions et poursuivrait ses efforts de structuration auprès des communautés russes installées hors de Russie.