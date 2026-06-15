Fatigue visuelle: les symptômes à connaître, les écrans pointés du doigt

Le 15 juin 2026, à l’occasion de la Semaine de la qualité de vie et des conditions de travail, l’Association nationale pour l’amélioration de la vue (Asnav) a dévoilé, via un baromètre réalisé avec OpinionWay, des chiffres préoccupants sur la santé visuelle des actifs français. En effet, selon cette enquête, 32% des Français souffrent de fatigue visuelle. Cela représente plus de 10 millions de travailleurs.

Cette étude met en avant l’impact croissant des écrans, devenus omniprésents dans les usages professionnels comme personnels. Et cet impact est en fait… pluriel. En effet, l’exposition aux écrans entraîne bien souvent des maux de tête, des difficultés à se concentrer, une vision floue et des sensations de sécheresse oculaire. Sur le long-terme l’impact est plus grave encore, avec un impact sur le cerveau, qui compense les efforts visuels prolongés.

Interrogations autour de l’explosion du temps d’écran

Dans le détail, les chiffres sont édifiants. Les Français passent désormais en moyenne plus de 12 heures par jour devant un écran (activités professionnelles et loisirs cumulés). Cette évolution touche particulièrement les métiers du secteur tertiaire, où l’utilisation intensive des outils informatiques est devenue la norme. Dans le détail, les chiffres sont édifiants. Les Français passent désormais en moyenne plus de 12 heures par jour devant un écran (activités professionnelles et loisirs cumulés).

Cette évolution touche particulièrement les métiers du secteur tertiaire, où l’utilisation intensive des outils informatiques est devenue la norme. Notons que les façons de travailler ayant évolué, avec le télétravail en tête, les salariés sont de plus en plus exposés. Résultat, 44% déclarent avoir constaté l’apparition de troubles visuels spécifiques liés à leurs conditions de travail à domicile.

De nombreux symptômes qui peuvent être pris en charge

L’étude souligne également les conséquences possibles sur la sécurité. Ce qu’on oublie c’est que ces éléments peuvent peser lourd, pour ne pas dire très lourd sur la vie de tous les jours. Pour preuve, près d’un quart des conducteurs indiquent présenter un défaut visuel et 68% affirment avoir déjà ressenti une gêne visuelle au volant. Heureusement, ces symptômes sont soignables. Selon le baromètre, 92% des personnes ayant entrepris des démarches médicales ont obtenu une solution à leurs troubles.