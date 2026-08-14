Trump qualifie l'Afrique de l'Ouest d'épicentre du terrorisme islamiste

Donald Trump a désigné l’Afrique de l’Ouest comme l’épicentre du terrorisme islamiste dans un message publié ce 14 août sur Truth Social. Le président américain y annonce le retour sur le sol national du missionnaire Kevin Rideout, libéré après neuf mois de captivité au Niger, et affirme que la région a connu plus d’attaques meurtrières au cours de l’année écoulée que partout ailleurs sur Terre.

Le message du président américain

Dans sa publication, Trump salue le retour d’un formidable missionnaire chrétien, précisant que Rideout avait été kidnappé par des terroristes djihadistes dans une zone qu’il qualifie de foyer principal de la violence islamiste mondiale. Le chef d’État conclut son message en adressant directement la parole à l’otage libéré, affirmant que les États-Unis ont hâte de l’accueillir chez lui, avant de signer : ravi d’avoir pu aider.

Les circonstances de la libération de Rideout

Le pilote missionnaire de l’organisation SIM International avait été enlevé le 21 octobre 2025 à son domicile de Niamey, à quelques centaines de mètres du palais présidentiel. Ses ravisseurs l’auraient ensuite conduit vers la région de Tillabéri, où opèrent des factions liées à al-Qaïda et à l’État islamique, avant un possible transfert au Mali voisin sous la garde du groupe Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin. Les modalités exactes de sa remise en liberté restent inconnues, tout comme l’identité du groupe qui le détenait dans ses derniers mois de captivité. SIM International a précisé que le missionnaire se trouve en bonne santé, sous la garde des autorités américaines, et qu’il sera bientôt réuni avec sa femme Krista et ses enfants.

Le Sahel, région la plus touchée par le terrorisme

Selon l’Indice mondial du terrorisme, plus de la moitié des décès liés au terrorisme recensés dans le monde en 2024 sont survenus dans la zone sahélienne. Entre janvier et avril 2025, une ressortissante autrichienne et une binationale suisso-nigérienne avaient été capturées près d’Agadez, tandis que cinq travailleurs indiens étaient enlevés dans la région de Tillabéri. Il s’agissait néanmoins du premier enlèvement d’un étranger survenu en plein centre de Niamey depuis 2011, année où deux jeunes Français avaient été capturés dans un restaurant de la capitale par des membres d’al-Qaïda au Maghreb islamique — un épisode qui s’était soldé par leur mort lors d’une tentative de sauvetage des forces spéciales françaises.

Le rôle précis joué par les négociateurs américains dans le retour de Rideout n’a, pour l’heure, fait l’objet d’aucune communication officielle détaillée de la part de Washington.