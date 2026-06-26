Fête de l'Indépendance au Bénin : la circulation modifiée sur le Boulevard de la Marina à Cotonou

Une mobilisation logistique inédite s’organise à Cotonou à l’approche du 66e anniversaire de l’indépendance du Bénin. La Société de la Logistique des Événements (SoLE SA) a annoncé, dans un communiqué daté du 26 juin 2026, la mise en place de tribunes sur le Boulevard de la Marina, à hauteur de l’esplanade de l’Amazone, en vue de la célébration prévue le 1er août.
Des travaux à partir du 26 juin sur l’esplanade de l’Amazone
L’installation des infrastructures débute, selon SoLE SA, dès le vendredi 26 juin 2026. Les équipes en charge du chantier interviendront uniquement sur ce segment du boulevard, sans toucher au reste du réseau routier de la capitale économique, a précisé la direction générale de la société, dirigée par Roukiyath Mamah-Djiman. Le Boulevard de la Marina, qui longe le littoral cotonois, sert habituellement de cadre aux cérémonies officielles entourant les commémorations de l’indépendance, proclamée le 1er août 1960 après la fin de la tutelle française sur le territoire du Dahomey, ancien nom du Bénin jusqu’en 1975.
Un sens de circulation inversé pour contourner le chantier
L’esplanade de l’Amazone servira de point de bascule pour les automobilistes pendant la durée des travaux. Les véhicules arrivant du Port autonome de Cotonou seront redirigés vers la voie habituellement réservée au sens inverse, tandis que ceux en provenance du Novotel emprunteront symétriquement l’autre chaussée. Cette inversion temporaire transforme le tronçon en axe à double sens sur ses deux voies, une configuration que SoLE SA justifie par la nécessité de fluidifier le passage des usagers malgré l’emprise du chantier sur la chaussée.
Les poids lourds renvoyés vers des itinéraires alternatifs
Le communiqué exclut spécifiquement les véhicules gros-porteurs du dispositif de déviation. Ces derniers devront contourner entièrement la zone des travaux, faute de gabarit compatible avec les voies réduites mises à disposition. La direction de SoLE SA appelle par ailleurs l’ensemble des usagers à respecter scrupuleusement la signalisation temporaire mise en place sur le terrain.
Le 1er août 2026 marquera le 66e anniversaire de l’indépendance du Bénin, proclamée en 1960 sous la présidence de Hubert Maga, premier chef d’État du pays. Le programme détaillé des cérémonies officielles, qui devrait mobiliser les autorités béninoises sur l’ensemble de la zone aménagée, n’a pas encore été rendu public.
15 réflexions au sujet de “Fête de l'Indépendance au Bénin : la circulation modifiée sur le Boulevard de la Marina à Cotonou”
Écrivez plutôt, fête de la dépendance.
« Indépendance, ou bien fête de dépendance ? Sans monnaie propre (le colon détient toujours la planche à billets francs CFA), sans système de santé propre, mettant en avant la médecine traditionnelle locale, sans éducation en langues locales, pas une seule, et le bien agricole le plus exporté est le coton brut, où les producteurs de Banikouara et leurs enfants ne mangent pas à leur faim ? »
Mes commentaires bons ou mauvais méritent aussi d’être affichés, comparés aux commentaires de certains.
personne n a envie de lire..tes idiot ies
Tu es trop bê te..et indigent intellectuel
Quitte..ici
et vous aziz le haineux tribaliste et génocidaire déglingué nobody ne lit vos pisses…
bouléfounou Aziz
Indépendance, ou bien fête de dépendance ? Sans monnaie propre (le colon détient toujours la planche à billets francs CFA), sans système de santé propre, mettant en avant la médecine traditionnelle locale, sans éducation en langues locales, pas une seule, et le bien agricole le plus exporté est le coton brut, où les producteurs de Banikouara et leurs enfants ne mangent pas à leur faim ?
Le Président Romuald Wadagni est le président de la République du Bénin.
Il mérite le respect de tous les citoyens du Bénin.
Il possède un nom et prénom: Romuald Wadagni, et non le « petit Adja »
Combien de petits Adjas le nord as pu fournir pour servir le pay?
Le Président Romuald est intelligent, brillant, un « Génie ».
L’ancien président sortant s’appelle Patrice Talon et non « Kim ».
Tu détestes et hais le Sud, pourtant il t’est impossible de vivre dans le Nord.
Essaie d’écrire cette phrase à quelque part que tu pourras lire chaque jour:
« Qui sème le vent, récolte la tempête »
Tu sentiras ses retombées quand son temps sera révolu.
Pour l instant..faisons confiance à ce jeune qui est au faite des injustices..qu à subit ce peuple durant..les 10 ans
Le faite de placer..le ministre de la justice comme le numéro 2..n est pas anodin
Il sait qu’il est sous surveillance..d où la reconduction par stratégie de la classe des impo steurs
Personnellement..la position de Basile ahossi..me rassure que wadagni..posera des actes de réconciliation
Et si par ma lheur ou myopie politique..le petit a dja..veut nous im poser..Kim sans kim
Heee beh..on avisera..
Autrement dit..le natimba..prendra ses respons abilités..et cette fois..ci..on va tout mélanger..et puis..il n a rien
Le Président Romuald Wadagni est le président de la République du Bénin.
Il mérite le respect de tous les citoyens du Bénin.
Il possède un nom et prénom: Romuald Wadagni, et non le « petit Adja »
Combien de petits Adjas le nord as pu fournir pour servir le pay?
Le Président Romuald est intelligent, brillant, un « Génie ».
L’ancien président sortant s’appelle Patrice Talon et non « Kim ».
Tu détestes et hais le Sud, pourtant il t’est impossible de vivre dans le Nord.
Essaie d’écrire cette phrase à quelque part que tu pourras lire chaque jour:
« Qui sème le vent, récolte la tempête »
Tu sentiras ses retombées quand son temps sera révolu.
Monsieur : Pas du tout Son Excellence M. le Président n’est sous aucune pression!!
Elevez un peu votre tête nuqueuse et comprenez que c’est le président qui a tous les pouvoirs et toutes les commandes notamment le bouton rouge…pour le déclenchement du ….toi même tu sais…!
On a vu Compaoré, ou Emballo, ou Hissen Habré ou le patron des Forces basées sur le lancement de Cauris ( FCB….)…Retenez bien monsieur, une fois que vous n’êtes plus au pouvoir, il ne vous reste qu’à aller porter vos couches urinaires….cas du woody de Mama …Gbagbo….Justement, monsieur, qui lui porte les couches présentement? Simone alias Hoooo Honte?
Encore que le gouvernement de Wadagni est un gouvernement d’infiltrés.
Le Dr Boni Yayi peut le confirmer..
Talon est assis sur les testicules de Wadagni pour le moment.
Mais le second nom de Dieu ; c’est le temps.
Ce que je crois.
Mister Jacques Vergès, est -ce parce que dans votre enfance vous aviez été victime d’abus sexuels que vous ne faites que parler de couillles, de verge , d’infiltration?
En tant que psychologue, je vois à travers l’analyse lexicale de vos écrits une souffrance en lien avec votre enfance
Psychologue gnignon towé.
Cass’toi ; pauvr’con
Cherchez l’erreur
Hein !!!
Indépendance dites-vous ???
Depuis 2016; malheureusement que ce pays est sous la dépendance de Patrice Talon .
Quitte à ce qu’un nouveau vent souffle sur ce pays pour que nous retrouvions Ablodé gbadja.
La mission est donc double pour mon jeune frère Wadagni.
Il ne s’y dérobera point. J’en suis persuadé.
Le temps de laisser Talon dans ses certitudes et vous allez voir ce que vous allez voir.
Les jurisprudences en la matière sont légions.
Cherchez l’erreur