Fête de l'Indépendance au Bénin : la circulation modifiée sur le Boulevard de la Marina à Cotonou

Une mobilisation logistique inédite s’organise à Cotonou à l’approche du 66e anniversaire de l’indépendance du Bénin. La Société de la Logistique des Événements (SoLE SA) a annoncé, dans un communiqué daté du 26 juin 2026, la mise en place de tribunes sur le Boulevard de la Marina, à hauteur de l’esplanade de l’Amazone, en vue de la célébration prévue le 1er août.

Des travaux à partir du 26 juin sur l’esplanade de l’Amazone

L’installation des infrastructures débute, selon SoLE SA, dès le vendredi 26 juin 2026. Les équipes en charge du chantier interviendront uniquement sur ce segment du boulevard, sans toucher au reste du réseau routier de la capitale économique, a précisé la direction générale de la société, dirigée par Roukiyath Mamah-Djiman. Le Boulevard de la Marina, qui longe le littoral cotonois, sert habituellement de cadre aux cérémonies officielles entourant les commémorations de l’indépendance, proclamée le 1er août 1960 après la fin de la tutelle française sur le territoire du Dahomey, ancien nom du Bénin jusqu’en 1975.

Un sens de circulation inversé pour contourner le chantier

L’esplanade de l’Amazone servira de point de bascule pour les automobilistes pendant la durée des travaux. Les véhicules arrivant du Port autonome de Cotonou seront redirigés vers la voie habituellement réservée au sens inverse, tandis que ceux en provenance du Novotel emprunteront symétriquement l’autre chaussée. Cette inversion temporaire transforme le tronçon en axe à double sens sur ses deux voies, une configuration que SoLE SA justifie par la nécessité de fluidifier le passage des usagers malgré l’emprise du chantier sur la chaussée.

Les poids lourds renvoyés vers des itinéraires alternatifs

Le communiqué exclut spécifiquement les véhicules gros-porteurs du dispositif de déviation. Ces derniers devront contourner entièrement la zone des travaux, faute de gabarit compatible avec les voies réduites mises à disposition. La direction de SoLE SA appelle par ailleurs l’ensemble des usagers à respecter scrupuleusement la signalisation temporaire mise en place sur le terrain.

Le 1er août 2026 marquera le 66e anniversaire de l’indépendance du Bénin, proclamée en 1960 sous la présidence de Hubert Maga, premier chef d’État du pays. Le programme détaillé des cérémonies officielles, qui devrait mobiliser les autorités béninoises sur l’ensemble de la zone aménagée, n’a pas encore été rendu public.