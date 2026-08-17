Bénin : quatre blessés dans un accident au pont de Tovègbamè

Un accident de la circulation survenu dans la soirée du samedi 15 août 2026 au pont de Tovègbamè, dans la commune d’Adjohoun, a fait quatre blessés. L’Agence béninoise de protection civile (Abpc) a salué la promptitude des pêcheurs présents sur les lieux, intervenus avant l’arrivée des secours. Selon l’Abpc, un véhicule Toyota Avensis aurait raté un tournant avant de basculer sous le pont.

Avant même l’arrivée des équipes de secours, des pêcheurs présents à proximité se sont rapidement mobilisés pour dégager les victimes et leur porter assistance. Leur vigilance a été déterminante dans les premiers instants suivant l’accident, un geste de solidarité vivement salué par l’agence.



À son arrivée sur place, l’équipe du Centre communal de protection civile (Ccpc) d’Adjohoun a procédé au balisage de la zone, à l’évaluation de l’état des victimes et à la prodigalité des premiers soins. Les quatre personnes impliquées étaient conscientes au moment de l’intervention.



L’une d’elles, chauffeur âgé de 28 ans, présentait une plaie à la lèvre inférieure, des égratignures au front ainsi que des douleurs au cou. Après la pose d’un collier cervical et des soins appropriés, il a été évacué sous surveillance vers l’hôpital de zone d’Adjohoun. Les trois autres victimes ont, quant à elles, décliné l’offre d’évacuation.



Pour l’Abpc, cette intervention illustre l’importance d’une chaîne de secours où la vigilance citoyenne vient compléter l’action des professionnels. À Tovègbamè, la réactivité des pêcheurs, conjuguée à la mobilisation rapide de l’agence, a permis d’apporter une réponse rapide aux victimes de l’accident.