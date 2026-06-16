France : un champion du monde avoue avoir étranglé son ex-compagne à Strasbourg

Un homme de 39 ans, plusieurs fois champion du monde de canne de combat, comparaît depuis le mardi 17 juin 2026 devant la cour d’assises du Bas-Rhin pour le meurtre de son ancienne compagne. La jeune femme, âgée de 28 ans, avait été retrouvée morte dans la salle de bains de son appartement strasbourgeois le 9 juillet 2022, victime d’une strangulation confirmée par le médecin légiste.

L’accusé, dont l’identité n’est pas rendue publique afin de protéger l’anonymat de l’enfant qu’il a eu avec la victime, encourt la réclusion criminelle à perpétuité. À ses côtés dans le box des accusés se trouve sa nouvelle compagne, poursuivie pour faux témoignage et passible de sept ans d’emprisonnement.

Une mise en scène déjouée par l’ADN

Lors de l’instruction, le sportif avait soutenu ne pas avoir quitté son domicile le soir du 8 juillet 2022, invoquant une contamination au Covid-19. Sa compagne avait corroboré cette version. Des voisins de la victime avaient pourtant observé un homme l’accompagner à l’entrée de son immeuble ce même soir. C’est finalement son profil génétique, retrouvé sur le sac à dos et le t-shirt de la défunte, qui a conduit à son arrestation en janvier 2023.

Confronté à ces éléments, l’accusé a reconnu s’être rendu au domicile de son ex-compagne pour évoquer le comportement de celle-ci envers leur fille de quatre ans. Selon sa version, une gifle portée lors d’une dispute aurait provoqué la chute de la jeune femme, dont la tête aurait heurté le mur. Il aurait ensuite procédé à la strangulation avant de déplacer le corps pour simuler un accident. Une enquêtrice entendue à l’audience a précisé que la thèse d’une mère violente envers son enfant avancée par l’accusé « n’a pu être vérifiée par aucun élément ».

Une coaccusée pour faux témoignage

La nouvelle compagne du sportif, de quatorze ans sa cadette et membre de son club de canne de combat, avait confirmé aux enquêteurs son alibi du soir du crime. Elle est aujourd’hui jugée pour faux témoignage. Les éléments présentés à l’audience indiquent que le couple aurait poursuivi une vie ordinaire après le décès de la victime, la jeune femme tombant enceinte peu après. L’accusé, incarcéré depuis janvier 2023, n’a jamais rencontré cet enfant.

La canne de combat est une discipline de frappe codifiée pratiquée avec une canne, rattachée à la Fédération française de savate boxe française et sports associés. Elle dispose de ses propres championnats du monde, organisés sous l’égide de la World Savate Federation. Le verdict de la cour d’assises du Bas-Rhin est attendu vendredi 20 juin 2026.