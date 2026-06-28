Accusée d'infidélité, une femme enceinte se suicide après l'exigence d'un test ADN

Deux jours ont suffi pour qu’une humiliation publique se transforme en tragédie dans un village du Telangana, en Inde. Sushmita, 23 ans et enceinte de cinq mois, s’est suicidée le 25 juin, après que son mari a exigé un test ADN pour l’enfant à naître lors d’une réunion familiale tenue deux jours plus tôt. La police du district de Medak a procédé à l’arrestation de son époux, Abhilash, ainsi que de sa belle-mère, Laxmi.

Une accusation d’infidélité formulée devant les deux familles

Les tensions ont éclaté le 23 juin, lors d’une réunion organisée par les deux familles à Gadipeddapur, le village où vivait le couple, pour préparer une cérémonie traditionnelle marquant la grossesse. Selon la plainte déposée par la mère de la victime, Janabai, c’est durant cette rencontre qu’Abhilash a mis en doute la paternité de l’enfant et exigé un test ADN, en présence des proches venus célébrer l’événement.

D’après Janabai, « le différend sur la cérémonie a conduit Abhilash à exiger un test ADN pour l’enfant à naître« . Des membres de la communauté locale seraient intervenus pour apaiser la dispute avant que chacun ne reparte chez soi. Sushmita, originaire du village de Mothkupally dans le district de Vikarabad, était mariée depuis environ dix-huit mois à Abhilash, vendeur de bracelets de profession. Elle travaillait elle-même dans un hôpital local.

Un message à un laboratoire à l’origine du soupçon

D’autres éléments rapportés par la police font remonter l’origine du soupçon à un message envoyé par la jeune femme à un technicien de laboratoire au sujet de ses résultats de grossesse. Son mari, qui aurait consulté ce message, en aurait déduit des doutes sur sa fidélité, déclenchant la dispute survenue deux jours plus tard.

L’humiliation publique provoquée par cette accusation aurait, selon la plainte familiale, profondément affecté l’état psychologique de la victime. Le 25 juin au soir, Sushmita a été retrouvée pendue chez ses beaux-parents.

Deux arrestations et une enquête en cours

Les autorités locales ont confirmé l’arrestation du mari et de sa mère samedi. Tous deux ont été présentés devant un magistrat et placés en détention judiciaire. Le sous-inspecteur D. Shankar, du poste de police d’Alladurg, a confirmé les charges retenues contre les deux suspects.

L’enquête, désormais menée par la police du Telangana, devra établir les circonstances précises ayant conduit à la mort de la jeune femme et déterminer les responsabilités pénales engagées par les proches mis en cause.