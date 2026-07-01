USA : un couple de cascadeurs russes se met en scène dans une demande en mariage vertigineuse

Une antenne de 200 mètres, un masque noir, une bague dans le sac à dos : le décor le plus vertigineux de New York a servi de scène à une demande en mariage, mercredi 1er juillet 2026. Angela Nikolau et Ivan Beerkus, un couple de cascadeurs russes réputés pour leurs escalades de gratte-ciel à travers le monde, ont grimpé jusqu’au sommet de l’Empire State Building, à New York, avant de dérouler une banderole depuis la structure qui surplombe l’un des immeubles les plus emblématiques des États-Unis. Les deux grimpeurs ont été placés en garde à vue vers 13 heures, sans qu’aucune blessure ne soit signalée.

Une ascension jusqu’au sommet de la tour d’antenne

Le couple, vêtu de noir et masqué, a atteint le sommet de la tour d’antenne qui s’élève sur environ 60 mètres au-dessus du dernier étage du gratte-ciel, haut de 381 mètres. Les autorités n’ont pas immédiatement établi comment les deux personnes avaient réussi à atteindre le sommet de la tour de transmission radio et télévisée qui dessert les stations locales.

Une fois en position, les deux cascadeurs ont déployé une banderole noire portant une inscription en lettres blanches : « When the power of love beats the love of power, the world knows peace » (« Quand la force de l’amour dépasse l’amour du pouvoir, le monde connaît la paix« ). Cette formule, souvent attribuée au guitariste Jimi Hendrix, provient en réalité d’un discours du politicien britannique du XIXe siècle William Gladstone.

Une bague sortie en pleine descente

C’est en entamant leur descente, sur l’une des plateformes inférieures de la structure, que Beerkus s’est agenouillé et a sorti une bague de fiançailles. Nikolau, identifiée par la police comme l’une des deux grimpeuses, a ensuite publié sur Instagram des photos et vidéos de la scène, dont un cliché de sa bague avec la skyline de New York en arrière-plan.

Les deux cascadeurs se sont enlacés et embrassés, tandis que des hélicoptères de chaînes locales survolaient la scène. Selon des témoins cités par plusieurs médias new-yorkais, la rue en contrebas avait été bouclée par la police pendant l’intervention.

Une enquête ouverte, des poursuites en préparation

Les autorités new-yorkaises ont indiqué que des poursuites étaient en cours d’examen, les charges potentielles pouvant inclure la violation de propriété et la mise en danger d’autrui. L’ancien numéro deux du FBI, Andrew McCabe, a estimé auprès d’une chaîne américaine que cet épisode plaçait la ville, la police et les propriétaires du bâtiment dans une position délicate, ces derniers ne pouvant se permettre qu’un tel geste inspire d’autres tentatives.

L’antenne de l’Empire State Building assure la diffusion des signaux de la quasi-totalité des chaînes de télévision et de radio locales de New York. Le couple est déjà connu du grand public : Nikolau et Beerkus avaient fait l’objet d’un documentaire Netflix sorti en 2024, Skywalkers: A Love Story, consacré à leurs escalades urbaines à travers le monde. L’enquête se poursuit pour déterminer les modalités exactes de leur ascension et les charges qui seront formellement retenues contre eux.