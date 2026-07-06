iOS 27 bêta 3 : ce qu'Apple change sur Siri, Raccourcis et Liquid Glass

Deux semaines après la précédente version test, Apple ajuste déjà son prochain système pour iPhone. La troisième bêta développeur d’iOS 27 est disponible depuis le 6 juillet 2026, sous le numéro de build 24A5380h, avec en ligne de mire une bêta publique attendue courant juillet.

Des réglages inédits pour Siri AI

La nouveauté la plus concrète de cette version concerne la voix de Siri AI, l’assistant repensé d’Apple présenté lors de la WWDC 2026. Deux curseurs font leur apparition dans les réglages : l’un pour ajuster le rythme de la voix, l’autre pour moduler son expressivité. Objectif affiché : permettre un rendu plus posé ou au contraire plus dynamique selon les préférences de chacun.

Cette personnalisation reste toutefois réservée à une poignée d’appareils. Seuls les modèles équipés de la puce A19 Pro peuvent en profiter, à savoir l’iPhone Air, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max. Les fonctions avancées de Siri AI nécessitent au minimum 12 Go de mémoire vive, une contrainte matérielle qui explique cette limitation. Certains testeurs rapportent par ailleurs devoir retélécharger l’intégralité du modèle Siri AI en passant de la bêta 2 à la bêta 3, une opération qui replace temporairement certaines fonctions derrière une liste d’attente.

Raccourcis retrouve une option d’édition classique

L’application Raccourcis évolue également. Depuis l’arrivée de la saisie en langage naturel, générer une automatisation ou un raccourci passait exclusivement par cette interface conversationnelle. La bêta 3 réintroduit un accès direct à la vue d’édition traditionnelle, permettant de modifier manuellement les actions sans dépendre de la formulation en langage courant.

Ce changement intervient alors que le fonctionnement même des automatisations a été profondément remanié depuis la première bêta d’iOS 27 : elles ne constituent plus une catégorie séparée, mais de simples raccourcis dont la première action sert de déclencheur. Un raccourci automatisé continue de s’exécuter normalement lorsqu’il est lancé manuellement, en ignorant l’action de déclenchement.

Liquid Glass affine son rendu visuel

Sur le plan graphique, plusieurs correctifs concernent l’interface *Liquid Glass*, introduite l’an dernier. Les icônes d’applications, jusqu’ici sujettes à un effet de surnetteté et de crénelage, affichent désormais un rendu plus net. Un bug affectant les fonds d’écran avec effet de profondeur est également corrigé : la portion d’image affichée au-dessus de l’horloge ne restait plus figée après le verrouillage de l’écran, un défaut visuel présent depuis plusieurs versions.

D’autres ajustements mineurs accompagnent cette bêta : l’icône de l’application Reminders adopte des puces de couleur pleine plutôt qu’à effet 3D, tandis que le message d’indexation des données dans les Réglages est reformulé en « Optimisation de la recherche et de Siri ».

En parallèle, Apple a déployé les troisièmes bêtas de macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 et visionOS 27. La version montre pour Mac s’accompagne notamment de nouveaux fonds d’écran représentant le Golden Gate Bridge, tandis que watchOS 27 bêta 3 introduit la prise en charge de Siri AI sur Apple Watch, via une application Siri dédiée. La bêta publique d’iOS 27 doit suivre dans les prochaines semaines, avant une sortie finale programmée pour l’automne sur les iPhone compatibles à partir de l’iPhone 11.