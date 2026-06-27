GDIZ au Bénin : le groupe Accor découvre les capacités industrielles du parc textile

Le développement industriel du Bénin continue de susciter l’intérêt de grands acteurs internationaux. Le lundi 22 juin 2026, une délégation du Groupe Accor, conduite par Markus Keller, Chief Operating Officer pour Sofitel, MGallery & Emblems, et Juliette Perron, directrice générale du Sofitel Cotonou Marina Hotel & Spa, a effectué une visite de travail au sein de la GDIZ afin de découvrir son parc textile et d’évaluer les possibilités de coopération.

La visite avait pour objectif de présenter les capacités de production de son complexe textile, devenu l’un des principaux sites de transformation du coton béninois. Les représentants du groupe hôtelier ont parcouru les différentes installations industrielles afin d’observer les procédés de fabrication et d’apprécier la qualité des articles confectionnés localement.

Au cours de cette immersion, la délégation a également échangé avec les responsables de la zone économique sur les perspectives de partenariat pouvant être développées entre les deux structures.

Une plateforme industrielle dédiée à la transformation du coton

Créée pour accélérer l’industrialisation du pays, la GDIZ concentre une partie importante de la stratégie béninoise visant à transformer localement les matières premières agricoles. Le parc textile accueille plusieurs unités spécialisées dans la filature, le tissage, la teinture et la confection, réduisant progressivement la part du coton exporté à l’état brut.

Cette politique industrielle répond à l’ambition des autorités béninoises de développer davantage de valeur ajoutée sur le territoire national tout en favorisant la création d’emplois dans le secteur manufacturier. Au fil des mises en service des différentes usines, la capacité de production de la zone s’est renforcée, permettant d’élargir la gamme de produits textiles fabriqués au Bénin.

Des échanges autour de futures collaborations

Au-delà de la découverte des infrastructures, la rencontre entre les responsables de la GDIZ et ceux du Groupe Accor visait à examiner des pistes de coopération. Les deux parties ont ainsi échangé sur les possibilités offertes par les capacités industrielles du parc textile.

Le groupe hôtelier, présent dans de nombreux pays (dont le Bénin) à travers ses enseignes Sofitel, MGallery et Emblems, dispose d’importants besoins en linge, textiles d’ameublement et vêtements professionnels pour ses établissements. La visite a permis aux responsables d’évaluer le savoir-faire développé par les industriels installés au sein de la zone.

Une industrie tournée vers les marchés internationaux

Le développement du parc textile accompagne également la progression des exportations de vêtements confectionnés au Bénin. Ces dernières années, la GDIZ a progressivement orienté une partie de sa production vers les marchés internationaux, illustrant la volonté du pays de renforcer sa présence dans les chaînes de valeur mondiales de l’industrie textile.

La zone économique spéciale, officiellement lancée en 2020 à Glo-Djigbé, a été conçue pour attirer les investissements industriels et favoriser la transformation locale des matières premières. Depuis l’entrée en production de ses premières unités textiles, elle constitue l’un des principaux leviers de la politique d’industrialisation engagée par les autorités béninoises.

La visite de la délégation du Groupe Accor intervient alors que la GDIZ poursuit l’extension de ses activités industrielles et continue de développer de nouvelles opportunités de coopération avec des entreprises internationales.