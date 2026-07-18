Bénin : vaste opération de pompage des eaux à Cotonou, Calavi et Ouidah après les pluies

Des motopompes de grande capacité tournent depuis le 18 juillet dans plusieurs quartiers de Cotonou, Abomey-Calavi et Ouidah. Selon l’Agence Béninoise de Protection Civile (ABPC), cette opération vise à évacuer les eaux stagnantes accumulées dans les habitations, les voies de circulation et des espaces publics après plusieurs jours de pluies dans le sud du pays.

Des précipitations inhabituelles depuis début juillet

La capitale économique et son agglomération subissent depuis le début du mois de juillet des précipitations inhabituelles. Sur l’axe reliant Abomey-Calavi à Cotonou, la circulation avait déjà été perturbée au niveau du pont de Djonou, à Godomey, où les eaux avaient envahi la chaussée. Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique avait averti début juillet que les prévisions annonçaient la poursuite des intempéries dans les semaines suivantes. C’est dans ce cadre que les équipes de l’ABPC sont désormais déployées sur le terrain, avec pour mission de faciliter la mobilité des riverains et de protéger les habitations les plus exposées.

À Ouidah, les agents cherchent également à limiter les risques sanitaires liés à la stagnation prolongée de l’eau, tandis qu’à Abomey-Calavi, les opérations se poursuivent dans les secteurs où les eaux perturbent encore les activités quotidiennes. Ces interventions sont conduites sur le terrain par le lieutenant-colonel Gilbert Edah, à la tête d’équipes équipées de matériel adapté à l’évacuation rapide des eaux.

Parallèlement aux opérations de pompage, l’antenne départementale de l’Ouémé mène une campagne de proximité pour rappeler l’existence du numéro d’urgence 118. Les équipes insistent sur les conséquences des faux appels, qui mobilisent inutilement les moyens de secours et peuvent retarder une intervention là où une vie est réellement menacée. L’objectif est de garantir une réponse rapide, efficace et adaptée à chaque situation, selon l’agence.

Une stratégie fondée sur l’anticipation

Au-delà de l’urgence, l’ABPC affirme mener un travail continu de sensibilisation auprès des autorités communales, afin d’évaluer leur niveau de préparation face aux inondations attendues durant toute la saison des pluies. Ces missions permettraient, selon l’agence, d’identifier les insuffisances des dispositifs locaux et de formuler des recommandations pour renforcer la capacité de réponse des communes.

Le Contrôleur général de Police Abdel Aziz Bio Djibri, directeur général de l’ABPC, place cette approche sous le signe de la prévention et de la responsabilité partagée entre l’État, les collectivités et les citoyens. L’ABPC invite les populations à éviter les zones inondées, à respecter les consignes de sécurité et à réserver le 118 aux situations réellement urgentes durant toute la saison pluvieuse.