Bénin : circulation modifiée à Porto-Novo jusqu'au 3 août, plusieurs axes fermés

La circulation sera perturbée à Porto-Novo entre le 20 juillet et le 3 août 2026. Plusieurs artères de la capitale seront temporairement fermées afin de permettre le bon déroulement du Festival des Masques de Porto-Novo et des activités prévues pour la célébration de la fête nationale de l’indépendance.

L’annonce a été faite par le Maire de Porto-Novo à travers un communiqué invitant les usagers à respecter le nouveau plan de circulation. Deux phases de fermeture sont programmées, chacune accompagnée d’itinéraires de déviation.

Deux périodes de fermeture prévues

La première concerne la période allant du 20 au 27 juillet 2026. Durant ces huit jours, les deux sens de circulation entre le carrefour du Pont et le carrefour Beaurivage seront interdits aux véhicules.

Les automobilistes venant de Missérété en direction du pont devront emprunter un itinéraire passant par le carrefour Cinquantenaire, le carrefour Gbodjé-Rails, le carrefour Iré-Akari, le carrefour Catchi, le carrefour École Urbaine Centre, la COOP (Place Bayol) avant de rejoindre le carrefour du Pont.

Dans le sens inverse, les conducteurs quittant Sèmè-Kpodji vers Missérété seront orientés par le carrefour du Pont, le marché Ahouangbo, le carrefour Kokoye, le carrefour Sadognon, le carrefour Adjarra-Docodji, le carrefour Iré-Akari, le carrefour Gbodjé-Rails puis le carrefour Cinquantenaire, selon le communiqué municipal.

Une seconde phase jusqu’au 3 août

À partir du 27 juillet et jusqu’au 3 août 2026, un autre secteur sera concerné. Cette fois, la fermeture touchera les deux voies reliant le carrefour Cinquantenaire au carrefour Agbokannou. Pour les usagers arrivant de Missérété, la municipalité recommande un passage par le carrefour Elfateh, le carrefour Hèssou avant de rejoindre Agbokannou. Une autre déviation est également prévue via le carrefour Ouando.

Les automobilistes venant de Songhaï, de Djègan-Kpèvi ou de Gbodjé en direction d’Agbokannou devront suivre les itinéraires de déviation définis par les services municipaux. Ces parcours transitent par les carrefours Gbodjé-Rails, Cinquantenaire et Ouando, ou directement par Djègan-Kpèvi puis Ouando, selon le point de départ.

Des mesures liées aux festivités nationales

Ces restrictions interviennent à l’approche du 1er août, date de la fête nationale du Bénin, célébrant l’accession du pays à l’indépendance en 1960. Chaque année, Porto-Novo accueille plusieurs manifestations officielles et culturelles à cette occasion, auxquelles s’ajoute cette année le Festival des Masques, consacré au patrimoine culturel de la ville. Dans son communiqué, le Maire de Porto-Novo invite les usagers à « respecter les dispositions » mises en place durant cette période. Les autorités municipales comptent sur le « sens civique de tous » afin de limiter les difficultés de circulation et de faciliter le déroulement des événements prévus.