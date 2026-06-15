Une australienne apprend qu’elle a gagné 1,6 million € en scrollant sur Facebook

En Australie, une mère de famille a remporté 1,618 million de dollars australiens, soit près de 985.000 euros, au tirage du Saturday Gold Lotto du 6 juin, a annoncé l’organisme de loterie The Lott. La gagnante, a découvert son gain plusieurs jours après le tirage en consultant une publication sur Facebook liée au point de vente où elle avait acheté son ticket.

Le billet gagnant n’avait pas été enregistré auprès du programme officiel Lott Members Club. Dans ce cas, les opérateurs ne disposent d’aucun contact direct pour prévenir les joueurs. La vérification des résultats dépend alors uniquement de l’initiative du détenteur du ticket, ou d’une démarche indirecte comme une annonce publique du point de vente.

Un ticket non enregistré et une notification indirecte

Selon les informations communiquées par The Lott, le commerce où le ticket avait été vendu avait publié un message signalant qu’un billet gagnant avait été acheté dans son établissement. C’est en faisant défiler son fil d’actualité Facebook que la joueuse a remarqué cette publication et décidé de vérifier ses numéros.

En confrontant son ticket aux résultats officiels, elle a réalisé qu’elle détenait le billet gagnant.

Avant cette vérification, aucune alerte ne lui avait été transmise, faute d’enregistrement de ses coordonnées dans le système de la loterie. Le Saturday Gold Lotto est un tirage hebdomadaire organisé en Australie avec plusieurs niveaux de gains. Selon les règles publiées par The Lott, les jackpots sont versés aux joueurs ayant correctement validé leur ticket et respecté les procédures de réclamation dans les délais impartis.

Vérification tardive et procédures de réclamation

Les autorités de la loterie australienne rappellent régulièrement que les gains ne sont pas automatiquement transférés aux joueurs non enregistrés. Les détenteurs doivent conserver leur ticket et se manifester pour obtenir leur paiement. Dans le cas de cette gagnante, la découverte tardive n’a pas empêché la validation du gain, le délai de réclamation restant ouvert.

The Lott précise également que les membres enregistrés au Lott Members Club bénéficient d’une notification automatique en cas de gain, ce qui réduit les risques de non-réclamation ou de perte de ticket.

Selon les informations officielles de l’organisme, les gagnants disposent généralement d’une période pouvant aller jusqu’à plusieurs années pour réclamer leurs gains, en fonction des juridictions australiennes et des règles locales applicables aux loteries.

La joueuse a confirmé avoir vérifié plusieurs fois son ticket après la découverte initiale avant de contacter les services de la loterie pour engager la procédure de versement. La procédure de paiement du Saturday Gold Lotto reste ouverte après validation du ticket et vérification d’identité, conformément aux règles de The Lott, qui précise que les gains importants sont versés une fois les contrôles administratifs finalisés.