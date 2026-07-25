Mali : Abdoulaye Diop salue "la main tendue" du Roi Mohammed VI au Sahel

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, salue la dynamique des relations entre le Mali et le Maroc, marquée selon lui par « de nombreuses et remarquables initiatives et engagements de part et d’autre ».

Diop met en avant l’Initiative Royale visant à favoriser l’accès des États du Sahel à l’océan Atlantique, qu’il qualifie de « véritable main tendue de Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux pays du Sahel ». Bamako attend que cette initiative profite spécifiquement aux États membres de la Confédération des États du Sahel (AES) ainsi qu’au Tchad, pour contribuer à leur désenclavement.

Une coopération qui se traduit en actes

Ces propos interviennent au lendemain de la 4ème session de la Grande Commission mixte de coopération Mali-Maroc, tenue à Bamako du 21 au 24 juillet 2026. Cette rencontre, coprésidée par les ministres des Affaires étrangères des deux pays, suit un programme dense : réunions d’experts les 21 et 22 juillet, Forum d’affaires le 23 juillet, puis session ministérielle le 24 juillet.

Le Forum d’affaires, organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali (CCIM) et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), en partenariat avec le Conseil National du Patronat du Mali (CNPM), se tient en présence de Diop, ainsi que des ministres de l’Industrie et du Commerce des deux pays, Moussa Alassane Diallo et Ryad Mezzour.

Deux accords concrets y sont signés :

Un protocole d’accord entre la CGEM et le CNPM, qui remet en activité le Conseil d’Affaires Maroc-Mali, cadre destiné à faciliter les échanges entre opérateurs économiques des deux pays ;

Un accord entre la FENELEC et la FENEM pour renforcer la coopération dans le secteur de l’énergie.

Vers un partenariat d’investissement

Au-delà des symboles diplomatiques, les organisateurs du Forum décrivent une ambition commune : dépasser le stade de la confiance historique pour construire des projets d’investissement conjoints. Concrètement, il s’agirait pour les entreprises marocaines de s’implanter au Mali afin d’appuyer son développement économique, et pour les opérateurs maliens de s’appuyer sur les capacités industrielles, logistiques et financières marocaines pour exporter au-delà du continent. L’agroalimentaire et l’énergie figurent parmi les secteurs jugés prioritaires par les deux parties.

Les conclusions de la session ministérielle du 24 juillet doivent fixer les grandes orientations stratégiques de cette coopération pour les années à venir — un volet politique qui complète, selon les mots de Diop, l’élan donné par l’Initiative Royale pour l’Atlantique.