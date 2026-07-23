Ballon d'or 2026 : Luis Figo désigne l'Espagnol Rodri comme le grand favori

Luis Figo place Rodri en tête de ses favoris pour le Ballon d’Or 2026 après la Coupe du monde remportée par l’Espagne. L’ancien lauréat du trophée estime que les performances du milieu de terrain espagnol durant le tournoi pourraient peser dans la décision finale.

Le joueur de Manchester City n’a pas affiché des statistiques offensives impressionnantes cette saison, mais son influence dans le jeu a convaincu Figo. « Rodri a disputé une Coupe du monde magnifique », a déclaré l’ex galactique du Real Madrid dans des propos rapportés par le quotidien espagnol Marca, estimant que cette compétition pourrait renforcer ses chances.

Une saison marquée par le retour après blessure

La campagne 2025-2026 de Rodri a été particulière. Après une grave blessure au genou contractée en 2024, le milieu de terrain a retrouvé progressivement les terrains avec Manchester City. Son temps de jeu en club a été limité par cette période de récupération, avec moins d’apparitions qu’au cours de ses précédentes saisons.

Sur le plan statistique, l’Espagnol n’a pas signé une saison comparable à celle qui lui avait permis de remporter le Ballon d’Or 2024. Son rôle reste cependant essentiel dans l’équilibre de son équipe grâce à sa capacité à organiser le jeu, récupérer les ballons et contrôler le rythme des rencontres.

C’est surtout son parcours avec la sélection espagnole qui a renforcé son dossier. Durant la Coupe du monde 2026, Rodri a été présenté comme l’un des principaux cadres de la Roja dans son parcours jusqu’au titre mondial. Cette influence dans les matches décisifs a conduit Figo à considérer que son impact collectif pouvait compenser l’absence de grands chiffres en buts ou en passes décisives.

Figo cite quatre prétendants au trophée

Luis Figo n’a pas limité son choix au seul Rodri. Le Ballon d’Or 2000 a également retenu Kylian Mbappé parmi les joueurs capables de remporter le trophée. Selon lui, l’attaquant français a réalisé une grande Coupe du monde, ce qui pourrait jouer dans la course finale.

Le Portugais a aussi évoqué deux joueurs du Paris Saint-Germain : Vitinha et Désiré Doué. Les deux Parisiens ont été cités pour leur saison avec le club français, marquée par un sacre en Ligue des champions. « Mbappé doit figurer parmi les favoris »*, a expliqué Figo, qui considère que le parcours mondial du Français constitue un argument important.

Messi et Yamal absents des favoris de Figo

Dans son analyse, Figo n’a pas retenu Lionel Messi et Lamine Yamal parmi ses principaux candidats au Ballon d’Or 2026. Les deux joueurs ont pourtant atteint la finale de la Coupe du monde avec leurs sélections respectives. Le choix de l’ancien joueur du Real Madrid repose donc sur une importance accordée aux performances collectives et aux grandes compétitions internationales. Le Ballon d’Or 2026 pourrait ainsi dépendre de l’équilibre entre les résultats obtenus en club et l’impact affiché lors du Mondial.