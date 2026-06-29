Les noms d'utilisateur arrivent sur WhatsApp, voici les étapes pour réserver

Fini le partage obligatoire de numéro de téléphone pour entrer en contact sur WhatsApp. La plateforme de messagerie, propriété de Meta, a annoncé ce 29 juin 2026 le lancement mondial de la réservation de noms d’utilisateur, une fonctionnalité qui permet à chaque utilisateur d’identifier son compte sans exposer ses coordonnées personnelles.

Une réservation ouverte dès cette semaine, un déploiement prévu plus tard

La procédure est accessible immédiatement pour les détenteurs de la dernière version de l’application : Paramètres > Compte > Nom d’utilisateur. La réservation ne prend que quelques secondes. Chaque nom est unique et attribué au premier arrivant — l’application signale en temps réel si l’identifiant choisi est disponible ou non. Le déploiement s’étale sur toute la semaine : les utilisateurs qui ne voient pas encore l’option ont jusqu’à la fin de la semaine pour la voir apparaître, à condition de maintenir leur application à jour. La fonctionnalité sera activée à grande échelle plus tard dans l’année 2026.

Des garde-fous intégrés contre les abus

L’ouverture d’un système de contact sans numéro de téléphone soulève mécaniquement des risques de spam et de démarchage non sollicité. Whatsapp a anticipé ces usages en déployant plusieurs niveaux de protection : les paramètres de confidentialité liés au nom d’utilisateur permettent de restreindre qui peut initier un contact, le nombre de nouvelles personnes pouvant être contactées par un même compte est limité techniquement, et des algorithmes détectent les schémas comportementaux suspects. Tout abus peut être signalé directement depuis l’interface de l’application.

Cette fonctionnalité s’appuie sur un précédent établi par Telegram, qui propose depuis plusieurs années un système similaire permettant de communiquer via un @pseudonyme sans exposer son numéro. WhatsApp, fort de ses 3 milliards d’utilisateurs actifs dans le monde en 2026, s’aligne ainsi sur un standard devenu attendu par une large partie du public.

Une vague d’innovations qui redessine l’application

Cette annonce reflète une séquence d’évolutions importantes initiées depuis le début de l’année. En janvier 2026, WhatsApp avait introduit les étiquettes de membre dans les groupes — permettant à chacun d’afficher un rôle personnalisé selon la conversation —, les stickers de texte générés depuis la barre de recherche, ainsi que les rappels d’événements programmables pour tous les participants d’un groupe.

En mars, la version web avait franchi un cap structurant avec l’activation des appels audio et vidéo directement depuis le navigateur, sans installation d’application de bureau, et l’authentification par passkey biométrique pour les reconnexions. L’intégration de Meta AI avait par ailleurs étendu ses capacités à la génération d’images et à la reformulation de messages selon le ton souhaité.

La traduction de messages en conversation, le regroupement de tous les paramètres de confidentialité dans un panneau unique, et un outil de gestion du stockage actuellement en bêta complètent ce cycle de mises à jour. Le nom d’utilisateur constitue la prochaine étape concrète de cette transformation : la date exacte du lancement effectif de la fonctionnalité — au-delà de la phase de réservation — n’a pas encore été communiquée.