Avec les Pixel 11, Google ajoute la reconnaissance de la langue des signes à Gemini

Un appel vidéo pourra désormais être traduit en direct pour une personne qui s’exprime en langue des signes. Google a présenté mercredi cette fonction, baptisée Sign Language to Text (SL2T), lors de la conférence Made by Google organisée à New York pour dévoiler les Pixel 11.

Un moteur développé par DeepMind

Conçu par la division DeepMind de Google, l’outil s’appuie sur la caméra du téléphone pour analyser les gestes de la personne qui signe, puis restitue un texte lisible en temps réel à son interlocuteur. Le dispositif cible en priorité les échanges entre deux personnes qui ne partageraient sans cela aucun moyen de communication commun, plutôt qu’un usage isolé comme le remplissage d’un formulaire. Cette fonction accompagne un élargissement de l’outil Live Transcribe, dont la prise en charge s’étend désormais à la langue des signes américaine, en plus de la transcription vocale déjà disponible sur les appareils Pixel.

Gemini, pilier central de la nouvelle génération

Cette annonce s’ajoute à une série de fonctions regroupées sous le nom Gemini Intelligence, présentées comme le principal argument de vente des Pixel 11 face à des évolutions matérielles jugées limitées. Parmi elles figure Rambler, un outil de transcription capable de restructurer un discours oral décousu en texte cohérent, ainsi que des suggestions proactives adaptées au contexte d’utilisation.

Selon Rick Osterloh, responsable des appareils chez Google, Pixel et iPhone « prennent des directions très différentes », le groupe misant sur des fonctionnalités qu’il présente comme propres à l’écosystème Android.

Un enjeu qui dépasse le seul cadre technologique

La Fédération mondiale des sourds estime à plus de 70 millions le nombre de personnes appartenant à des communautés sourdes signantes dans le monde, sur un total de près de 430 millions de personnes touchées par une perte auditive selon l’Organisation mondiale de la santé. Selon les données les plus récentes de la Fédération mondiale des sourds, 84 pays sur 195 reconnaissent aujourd’hui officiellement une langue des signes nationale. Les Pixel 11, Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL sont disponibles en précommande depuis mercredi.