Réconciliation Algérie - Mali : l'imam Dicko fragilisé sur l'autel du dégel diplomatique

Alger et Bamako ont rétabli leurs relations diplomatiques le 10 juillet 2026. Cette normalisation intervient après quinze mois de rupture, mais laisse en suspens le sort de l’imam Mahmoud Dicko, réfugié en Algérie depuis décembre 2023 et devenu l’un des points de friction majeurs entre les deux capitales.

Un exil devenu contentieux diplomatique

L’ancien président du Haut Conseil islamique du Mali avait quitté son pays fin 2023, initialement à l’invitation du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Figure de l’opposition aux autorités militaires maliennes après avoir contribué à la chute d’Ibrahim Boubacar Keïta en 2020, il fonde depuis l’Algérie la Coalition des Forces pour la République, un mouvement visant à rouvrir le dialogue politique à Bamako.

Sa présence sur le sol algérien a nourri les accusations maliennes pendant toute la période de rupture. Bamako reprochait notamment à Alger d’organiser des rencontres à haut niveau avec des personnalités hostiles au pouvoir de transition. Un retour de l’imam au Mali, évoqué en février 2025, avait d’ailleurs été brutalement suspendu dans un climat de fortes tensions sécuritaires et diplomatiques entre les deux pays.

Une contrainte nouvelle pour Alger

La normalisation impliquerait, selon plusieurs analyses régionales, une limitation de la latitude accordée jusqu’ici à l’imam depuis le territoire algérien. Une Algérie engagée dans le rétablissement de ses relations avec Bamako ne pourrait plus, sans risquer de compromettre ce dégel, tolérer que l’imam poursuive depuis Alger des activités politiques ouvertement dirigées contre les autorités maliennes. Cette contrainte diplomatique pourrait se traduire par une réduction de sa visibilité médiatique, un encadrement plus strict de ses déplacements ou de ses prises de parole publiques, sans qu’aucune mesure officielle n’ait pour l’instant été annoncée dans ce sens.

Le dossier Dicko absent des communiqués officiels

Les annonces du 10 juillet, côté malien comme algérien, se limitent au retour des ambassadeurs et à la réouverture des espaces aériens respectifs, fermés depuis avril 2025 après l’abattage d’un drone militaire malien près de Tinzaouatène. Aucun communiqué ne mentionne explicitement la situation de l’imam en exil.

Le contexte sécuritaire malien pourrait toutefois avoir pesé dans la balance. Après la chute de Kidal fin avril 2026 face à une coalition entre rebelles du FLA et djihadistes du Jnim, puis une nouvelle attaque à Anéfis début juillet, Bamako se serait retrouvé en position de dépendance accrue vis-à-vis d’Alger sur le plan sécuritaire. Une configuration qui réduirait la marge de manœuvre du Mali pour continuer d’exiger un geste algérien sur le dossier Dicko.

Une figure toujours mobilisée au Mali

Le sujet reste pourtant sensible dans le débat malien. En janvier 2026, le président du Haut Conseil islamique du Mali, Chérif Ousmane Madani Haidara, avait publiquement demandé aux autorités de permettre un retour sécurisé de l’imam, estimant qu’il pourrait contribuer à la réconciliation nationale et à la sortie de crise. Face aux réactions suscitées, il était revenu sur ses propos quelques jours plus tard lors d’un sermon dans sa mosquée de Banconi.

Le mouvement de l’imam, la Coordination des Mouvements, Associations et Sympathisants (CMAS), avait par ailleurs été dissous par les autorités maliennes en mars 2024, sans que cela n’entame la capacité de mobilisation à distance du religieux, originaire de la région de Tombouctou.

À ce stade, aucune source officielle algérienne ou malienne n’a confirmé de changement dans le statut de résidence de l’imam depuis l’annonce de la normalisation. Son dossier demeure, selon les informations disponibles, la principale zone d’ombre de ce rapprochement diplomatique.