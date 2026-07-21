Maroc: la France fait arrêter 16 personnes impliquées dans des actes criminels graves

Le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, a annoncé lundi 21 juillet, via un message publié sur le réseau social X, une nouvelle opération menée en coopération avec les autorités marocaines contre le crime organisé. Selon le garde des Sceaux, 16 personnes recherchées pour leur implication présumée dans plusieurs affaires criminelles ont été interpellées au Maroc. Les faits reprochés concernent notamment des trafics de stupéfiants en bande organisée, des meurtres, des escroqueries et des opérations de blanchiment d’argent.

Cette annonce intervient dans le cadre du renforcement de la coopération judiciaire entre Paris et Rabat et plus globalement, le réchauffement des relations entre les deux pays, qui depuis plusieurs mois maintenant ont opéré un net virage dans leur façon d’aborder leurs relations diplomatiques.

Pour certains, l’extradition ne sera pas possible

D’après les dires de Gérald Darmanin, les démarches judiciaires sont déjà engagées. Les autorités françaises ont lancé des demandes d’extradition pour les personnes de nationalité française arrêtées lors de cette opération. En revanche, les individus disposant de la nationalité marocaine ne peuvent pas être remis à la France en raison des règles en vigueur. Il n’y aura pas de procédure d’extradition. En revanche, des procédures ont donc été transmises aux autorités marocaines afin qu’elles puissent engager des poursuites et, le cas échéant, les juger sur leur territoire.

Cette opération illustre parfaitement la collaboration croissante entre la France et le Maroc dans la lutte contre la criminalité organisée. Les deux pays multiplient les échanges d’informations et les actions coordonnées pour identifier des personnes soupçonnées d’être impliquées dans des réseaux criminels transnationaux. Tous les types de méfaits sont concernés, aussi bien le trafic de drogue que les crimes violents ou les délits financiers.

Les prochaines étapes de la procédure

Les suites de cette affaire dépendront désormais du statut juridique des personnes arrêtées. Pour les ressortissants français, les juridictions compétentes devront examiner les demandes d’extradition avant un éventuel transfert vers la France d’où elles seront jugées. On ne sait pas encore ce qu’elles risquent, ni même ce pour quoi elles risquent d’être mises en examen. Si elles venaient à être reconnues coupables, elles y purgeraient alors leur peine. Les personnes possédant la nationalité marocaine, elles, devraient être poursuivies par la justice marocaine si les éléments transmis par les autorités françaises sont jugés suffisants.