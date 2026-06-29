Melania Trump se fait de plus en plus rare : où est passée la Première dame ?

Les apparitions publiques de Melania Trump se font de plus en plus espacées. La Première dame des États-Unis ne figure pas sur les récentes photos de famille diffusées après la fête des Pères, quelques semaines après avoir déjà été remarquée par son absence lors de plusieurs événements familiaux. Si ces absences alimentent les commentaires de la presse américaine, aucune explication officielle n’a été fournie par la Maison-Blanche ou par l’entourage de la famille Trump.

Les dernières images ont été publiées sur Instagram par Bettina Anderson, récemment mariée à Donald Trump Jr., à l’occasion de la fête des Pères célébrée aux États-Unis. Les clichés montrent Donald Trump entouré de plusieurs de ses enfants, dont Donald Trump Jr., Eric Trump, Ivanka Trump et Tiffany Trump, ainsi que de plusieurs de ses petits-enfants et de membres de leur famille. Melania Trump n’apparaît cependant sur aucune des photographies diffusées. Barron Trump, fils unique du président américain et de la Première dame, ne figure pas non plus dans la publication.

Plusieurs rendez-vous familiaux sans Melania Trump

Cette nouvelle absence intervient après plusieurs événements familiaux au cours desquels la Première dame n’avait déjà pas été aperçue. En avril, la presse américaine avait notamment relevé son absence lors de la fête prénuptiale organisée en l’honneur de Bettina Anderson. Quelques semaines plus tard, elle n’a pas davantage été mise en avant lors du mariage de Donald Trump Jr. et de cette dernière.

Ces absences successives alimentent de nombreux commentaires dans les médias américains. À ce stade, aucun élément officiel ne permet toutefois d’établir un lien entre ces différents événements ni d’en déduire une évolution des relations au sein de la famille présidentielle.

Une Première dame concentrée sur ses priorités officielles

Après un premier mandat de Première dame entre 2017 et 2021, Melania Trump a retrouvé cette fonction avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025.

Depuis le début de ce second mandat, son agenda public est principalement consacré à plusieurs dossiers qu’elle défend personnellement. Elle poursuit notamment des actions en faveur de la protection des enfants, soutient la mise en œuvre du Take It Down Act, une loi destinée à lutter contre la diffusion non consentie d’images intimes, et participe à des initiatives destinées aux jeunes issus du système de placement familial. La Première dame s’est également impliquée dans plusieurs programmes consacrés à l’intelligence artificielle à destination de la jeunesse.

Si ses apparitions lors d’événements privés semblent plus limitées que celles d’autres membres de la famille présidentielle, Melania Trump continue ainsi d’assurer plusieurs engagements liés à ses fonctions officielles.

En l’absence de communication de la Maison-Blanche ou de la famille Trump sur les récentes réunions familiales, aucune indication ne permet, à ce stade, d’expliquer les absences de la Première dame ni d’annoncer un changement dans son agenda public.