Le maire de New York, Zohran Mamdani, a affirmé mardi dans une vidéo publiée sur X que son administration ne dispose pas de l’autorité légale nécessaire pour exécuter le mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, si celui-ci venait à New York. Il a précisé que son administration avait examiné toutes les voies possibles pour déterminer si la ville pouvait exécuter ce mandat, concluant qu’elle n’en avait pas le pouvoir juridique indépendant.
« Il est clair que nous n’avons pas l’autorité légale indépendante pour faire appliquer ce mandat », a déclaré Mamdani. Il a appelé le gouvernement fédéral, qui dispose de cette autorité, à rejoindre la CPI pour exécuter le mandat.
Cette clarification intervient quelques jours après que Mamdani a indiqué au New York Times que son équipe juridique travaillait sur les moyens d’arrêter Netanyahou pour ses crimes de guerre présumés, et un jour après que Donald Trump a affirmé que le dirigeant israélien ne serait arrêté « d’aucune façon » sur le sol américain.
Des critiques venues de plusieurs côtés
Malgré cette reconnaissance, Mamdani a maintenu ses accusations contre Netanyahou, le qualifiant de criminel de guerre et d’architecte d’un génocide à Gaza, tout en jugeant qu’il n’est pas le bienvenu à New York. La sortie du maire a suscité de vives réactions : l’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Danny Danon, a dénoncé un coup de communication sans fondement juridique, tandis que le bureau de Netanyahou a critiqué la CPI. Sur le plan juridique américain, l’analyste de CNN Elie Honig a lui aussi jugé la position initiale de Mamdani intenable, rappelant que les États-Unis n’ont pas ratifié le Statut de Rome et que la conduite de la diplomatie étrangère relève exclusivement du gouvernement fédéral.
1 réflexion au sujet de “États-Unis : Mamdani reconnaît qu’il n’a pas l’autorité légale d’arrêter Netanyahou”
il fait de la com
il.demande aux usa de ratifier le traite
comme ca il pourra etre poursuivi apres son mandat rire
ce type je parle du maire est un farceur comme disent les senegalais