États-Unis : Mamdani reconnaît qu’il n’a pas l’autorité légale d’arrêter Netanyahou

Le maire de New York, Zohran Mamdani, a affirmé mardi dans une vidéo publiée sur X que son administration ne dispose pas de l’autorité légale nécessaire pour exécuter le mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, si celui-ci venait à New York. Il a précisé que son administration avait examiné toutes les voies possibles pour déterminer si la ville pouvait exécuter ce mandat, concluant qu’elle n’en avait pas le pouvoir juridique indépendant.

« Il est clair que nous n’avons pas l’autorité légale indépendante pour faire appliquer ce mandat », a déclaré Mamdani. Il a appelé le gouvernement fédéral, qui dispose de cette autorité, à rejoindre la CPI pour exécuter le mandat.

Cette clarification intervient quelques jours après que Mamdani a indiqué au New York Times que son équipe juridique travaillait sur les moyens d’arrêter Netanyahou pour ses crimes de guerre présumés, et un jour après que Donald Trump a affirmé que le dirigeant israélien ne serait arrêté « d’aucune façon » sur le sol américain.

Des critiques venues de plusieurs côtés

Malgré cette reconnaissance, Mamdani a maintenu ses accusations contre Netanyahou, le qualifiant de criminel de guerre et d’architecte d’un génocide à Gaza, tout en jugeant qu’il n’est pas le bienvenu à New York. La sortie du maire a suscité de vives réactions : l’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Danny Danon, a dénoncé un coup de communication sans fondement juridique, tandis que le bureau de Netanyahou a critiqué la CPI. Sur le plan juridique américain, l’analyste de CNN Elie Honig a lui aussi jugé la position initiale de Mamdani intenable, rappelant que les États-Unis n’ont pas ratifié le Statut de Rome et que la conduite de la diplomatie étrangère relève exclusivement du gouvernement fédéral.