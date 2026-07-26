Bénin: De l’ombre des années 80 au printemps de la prospérité sous Soglo

À la fin des années 1980, le Bénin traverse l’une des périodes les plus sombres de son histoire contemporaine. Le régime militaro-marxiste du président Mathieu Kérékou, installé au pouvoir depuis 1972, touche à sa fin, à bout de souffle. L’économie nationale est en ruine, le système bancaire s’est complètement effondré, et l’État se retrouve dans l’incapacité de payer les salaires des fonctionnaires et des enseignants. Le peuple envahit la rue et exige des assises nationales.

Entre 1988 et 1989, la crise atteint son paroxysme. Les grèves à répétition des étudiants, des travailleurs et des forces vives de la nation paralysent le pays. Le mécontentement social est généralisé. Dos au mur et conscient du risque d’une explosion sociale irrémédiable, le gouvernement de l’époque se voit contraint de se plier à la volonté populaire. C’est dans ce climat de forte tension, mais guidé par un sursaut d’éveil citoyen, que germe l’idée d’une concertation nationale pour sortir du gouffre.

La Conférence Nationale : Le triomphe du consensus et de l’unité

En février 1990 se tient à Cotonou, l’historique Conférence des Forces Vives de la Nation. Présidée avec sagesse par Monseigneur Isidore de Souza, cette rencontre rassemble toutes les composantes de la société béninoise : politiques, militaires, syndicalistes, religieux et acteurs de la Société civile.

En quelques jours, le Bénin réalise un coup de maître pacifique. Au lieu de céder à la vengeance ou à la violence, les fils et filles du pays choisissent la voie du dialogue, du pardon et du consensus national. La Conférence proclame sa souveraineté, jette les bases d’une nouvelle constitution pluraliste et consacre la naissance du Renouveau Démocratique. Le Bénin devient alors le pionnier des transitions démocratiques en Afrique subsaharienne, offrant un modèle de résolution pacifique des crises politiques qui inspirera tout un continent.

Nicéphore Soglo, l’architecte de la reconstruction

Pour conduire la délicate période de transition à la tête du gouvernement, le choix des délégués se porte sur un haut fonctionnaire international d’une rigueur reconnue : Nicéphore Dieudonné Soglo, alors économiste à la Banque mondiale.

Nommé Premier ministre de transition (1990-1991), puis élu président de la République lors des élections démocratiques de 1991, Nicéphore Soglo hérite d’un pays au bord du gouffre financier. Mais grâce à une vision claire, une discipline budgétaire stricte et une méthode de travail rigoureuse, son régime va engager des réformes structurelles profondes qui vont redonner vie à l’appareil d’État.

La démocratie ne saurait être un mot creux ; elle doit se traduire par du pain, des écoles, des routes et la dignité retrouvée pour chaque citoyen.

Dès sa prise de fonction, le régime Soglo s’attaque au chantier prioritaire : la restauration de la crédibilité financière du Bénin. Les arriérés de salaires des fonctionnaires sont apurés, rétablissant ainsi la paix sociale. Les relations avec les bailleurs de fonds internationaux sont assainies, permettant le retour des investissements étrangers et l’injection de capitaux frais dans l’économie locale. Le régime de Nicéphore Soglo se distingue également par un vaste programme de grands travaux. Cotonou et les grandes villes du pays se modernisent rapidement :

Après des années d’incertitude et de précarité, les béninois retrouvent le sourire. La liberté d’expression, la vitalité de la presse privée et le retour d’une dynamique économique favorable insufflent un sentiment nouveau de fierté nationale. La jeunesse retrouve l’espoir d’un avenir possible sur sa propre terre.

Le passage de Nicéphore Soglo au pouvoir a démontré qu’il était possible d’associer démocratie pluraliste et orthodoxie de gestion économique. Son régime a posé les rails sur lesquels la nation béninoise continue de progresser. Il a prouvé que la démocratie n’est pas seulement un idéal politique abstrait, mais un véritable moteur de développement et de prospérité lorsqu’elle s’appuie sur des institutions fortes et une gestion rigoureuse.

L’histoire politique du Bénin retient cette période comme un moment charnière où l’unité nationale a permis d’éviter le chaos, et où l’audace des réformes a tracé un boulevard vers le progrès. En sachant transformer une crise démocratique et économique, le Bénin a inscrit son nom en lettres d’or dans l’histoire des grandes nations résilientes.