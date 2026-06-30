Mondial 2026 : avec un grand Mbappé, la France élimine la Suède 3-0 et file en 8es de finale

Treize buts en quatre matchs pour les Bleus, Kylian Mbappé a planté un doublé (45e, 74e), Bradley Barcola a alourdi l’addition (53e) : au MetLife Stadium d’East Rutherford, la France a battu la Suède 3-0 mardi soir pour son entrée en phase à élimination directe du Mondial 2026, décrochant sans trembler sa qualification pour les huitièmes de finale.

Une domination sans discussion dès la première mi-temps

Devant un MetLife Stadium plein à craquer, les Bleus n’ont laissé aucune chance à des Suédois rapidement submergés par la vitesse d’exécution tricolore. Disposés en 4-2-3-1 par Didier Deschamps, Michael Olise, Ousmane Dembélé et Barcola ont étouffé le 3-4-3 compact mis en place par Graham Potter. C’est Mbappé, servi par Dembélé, qui a concrétisé cette pression à la 45e d’une frappe clinique, offrant aux Bleus l’avantage au repos qu’ils méritaient largement.

Au retour des vestiaires, la sentence a été rapide. Huit minutes après la reprise, Barcola a doublé la mise pour éteindre définitivement les derniers espoirs suédois. Olise a ensuite joué les chefs d’orchestre sur le troisième but : une passe millimétrée au terme d’une transition foudroyante, que Mbappé a convertie avec la précision d’un métronome (74e). Viktor Gyökeres et Alexander Isak, annoncés comme les dangers principaux côté scandinave, n’ont jamais existé face à la muraille formée par William Saliba et Dayot Upamecano. Mike Maignan n’a eu à s’employer que sur quelques tentatives lointaines de Mattias Svanberg en fin de rencontre.

Mbappé à égalité avec Messi au classement des buteurs

La victoire porte à 13 le total de buts inscrits par la France en quatre matchs dans ce tournoi, un bilan exceptionnel pour les doubles champions du monde (1998, 2018). Surtout, le doublé de Mbappé le propulse en tête du classement des meilleurs buteurs de l’édition, à égalité avec Lionel Messi. Avec désormais 18 réalisations en carrière en Coupe du monde, l’attaquant français se hisse seul à la deuxième place de l’histoire et efface définitivement les 16 buts de l’Allemand Miroslav Klose, se plaçant à une seule longueur du record historique absolu détenu par l’Argentin (19 buts).

Ce huitième de finale marque une première historique : jamais les deux nations ne s’étaient affrontées en phase finale de Coupe du monde. Lors de leur unique Mondial commun récent, les Suédois avaient atteint les quarts de finale en Russie en 2018, éliminés par l’Angleterre (2-0).

Un tableau qui s’ouvre, le Paraguay en ligne de mire

Les Bleus arrivent en huitièmes sans avoir concédé le moindre but depuis leur entrée en phase à élimination directe, avec un groupe I traversé dans sa totalité : victoires contre le Sénégal (3-1), l’Irak (3-0) et la Norvège (4-1). La Suède, de son côté, avait conclu un groupe F en dents de scie — une écrasante victoire 5-1 face à la Tunisie, une lourde défaite du même score contre les Pays-Bas, et un nul 1-1 contre le Japon — avant de s’incliner définitivement face à la marée bleue.

L’élimination surprise de l’Allemagne aux tirs au but face au Paraguay (1-1, 4-3 t.a.b.) dégage le tableau côté français. Rendez-vous samedi pour un huitième de finale contre la 34e nation au classement FIFA, une échéance que la bande à Deschamps abordera en position de grande favorite.