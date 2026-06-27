Mondial 2026 : l'Afrique signe une performance historique en phase de groupes

Le football africain est déjà assuré de signer sa meilleure performance collective de l’histoire à la Coupe du monde. Avant les derniers matches des groupes J, K et L, sept des dix sélections du continent ont déjà validé leur qualification pour les seizièmes de finale, soit un taux provisoire de 70 %. Ce pourcentage pourrait atteindre 90 % si l’Algérie et la République démocratique du Congo décrochent à leur tour leur billet.

À ce stade du Mondial 2026, le Sénégal, le Ghana, l’Égypte, le Maroc, la Côte d’Ivoire, l’Afrique du Sud et le Cabo Verde sont déjà assurés de poursuivre leur parcours dans la phase à élimination directe. Cette performance dépasse d’ores et déjà toutes celles enregistrées par les représentants africains depuis la création de la compétition.

Un taux de qualification jamais atteint par les sélections africaines

Avec sept équipes qualifiées sur les dix engagées, le continent affiche pour l’instant un taux de réussite de 70 %. Si l’Algérie et la République démocratique du Congo remportent leur qualification lors de leur ultime rencontre de groupe, ce ratio grimpera à 90 %, un niveau inédit dans l’histoire de la Coupe du monde.

Les éditions précédentes étaient loin de tels résultats. En 2022, cinq des six représentants africains avaient atteint les huitièmes de finale, soit 83,3 % des équipes engagées. Avant cela, le meilleur bilan remontait à 2014, lorsque l’Algérie et le Nigeria s’étaient qualifiés parmi les cinq sélections africaines présentes, représentant 40 % de réussite.

Les éditions 1990, 1994, 1998, 2002 et 2010 avaient chacune vu une seule équipe africaine franchir la phase de groupes. En 2006, seul le Ghana avait poursuivi l’aventure, tandis qu’en 2018, aucune des cinq sélections engagées n’avait réussi à atteindre la phase à élimination directe. Cette édition disputée en Russie reste d’ailleurs la première depuis 1982 sans le moindre représentant africain qualifié après les groupes.

Le Sénégal et le Cabo Verde confirment la dynamique

Les dernières qualifications africaines ont été obtenues par le Sénégal et le Cabo Verde. Les Lions de la Teranga ont largement dominé l’Irak (5-0) pour intégrer le groupe des meilleurs troisièmes après un début de tournoi compliqué.

Pour sa première participation à une phase finale de Coupe du monde, le Cabo Verde poursuit un parcours remarquable. Les hommes de Bubista ont décroché un troisième match nul consécutif en tenant l’Arabie saoudite en échec (0-0). Profitant dans le même temps de la victoire de l’Espagne contre l’Uruguay, les Requins Bleus ont terminé deuxièmes de leur groupe et retrouveront l’Argentine, championne du monde en titre, en seizièmes de finale. Avant eux, le Ghana, l’Égypte, le Maroc, la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud avaient déjà assuré leur présence parmi les 32 dernières équipes encore en lice.

Deux dernières chances pour battre un record encore plus grand

Le bilan africain pourrait encore s’améliorer dans les prochaines heures. L’Algérie et la République démocratique du Congo disputent leur troisième et dernier match de groupe avec la possibilité de rejoindre les sept nations déjà qualifiées. À l’inverse, la Tunisie est la seule sélection africaine officiellement éliminée avant la fin de la phase de groupes.

Quel que soit le résultat des dernières rencontres, le continent a déjà établi son meilleur pourcentage de qualification pour la phase à élimination directe dans l’histoire de la Coupe du monde. Une victoire de l’Algérie et de la RDC permettrait de porter ce record à neuf qualifiés sur dix, soit 90 %, un niveau jamais atteint auparavant par les sélections africaines.

Liste des équipes africaines déjà qualifiées pour les seizièmes de finale du Mondial 2026