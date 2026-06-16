Mondial 2026: le maillot de Mbappé différent de celui de ses coéquipiers

Ce mardi 16 juin 2026, à New York, l’équipe de France débute sa Coupe du monde face au Sénégal. À quelques heures de cette rencontre, plusieurs médias, dont M6, se sont intéressés aux détails de l’équipement des Bleus. Et l’un d’entre eux a de quoi surprendre. En effet, le capitaine de la sélection française, Kylian Mbappé, portera un maillot légèrement différent de celui de ses coéquipiers.

Un match important pour les hommes de Didier Deschamps qui rêvent d’une nouvelle fois atteindre la finale de la compétition, avec celle de 2018 (remportée contre la Croatie) et de 2022 (perdue face à l’Argentine). Pour l’occasion, un détail visible sur la tenue du capitaine des Bleus le distingue déjà du reste du groupe.

Un maillot marqué par les performances passées

Mais pour quelle raison Kylian Mbappé a-t-il un maillot différent de celui de ses coéquipiers ? Selon les explications fournies par un spécialiste du flocage officiel de l’équipe de France, plusieurs badges spécifiques ont été prévus pour cette Coupe du monde. Tous les joueurs arborent l’écusson réservé aux nations déjà sacrées championnes du monde.

En outre, les internationaux participant pour la première fois à la compétition disposent également d’un insigne particulier. Ils sont treize dans ce cas au sein de l’effectif français. Enfin, Mbappé bénéficie d’un marquage encore différent, qui rappelle qu’il a terminé meilleur buteur de la dernière compétition.

Un joueur critiqué de toutes parts

Cette Coupe du monde 2026 sera l’occasion pour Kylian Mbappé d’à nouveau briller sur la scène internationale. Le champion du monde est vivement critiqué en Espagne, pour son manque d’implication défensive et en France, pour son temps passé dans les médias. Il ne tient qu’à lui de répondre sur le terrain, en portant ses Bleus vers une troisième finale de suite (ce qui serait tout simplement historique) et, éventuellement, une troisième étoile.