Mondial 2026 : le Paraguay réalise l'exploit et élimine l'Allemagne en 16es de finale

Seize ans d’absence, un match nul arraché aux dents, et une séance de tirs au but historique. Le Paraguay a sorti l’Allemagne du Mondial 2026 dans la nuit du 29 au 30 juin au Stade de Boston (1-1, 4-3 t.a.b.), infligeant à la Mannschaft une troisième élimination consécutive en phase à élimination directe et signant l’une des plus retentissantes surprises de cette édition.

Enciso ouvre, Havertz égalise : 90 minutes d’impuissance allemande

La physionomie du match s’est dessinée dès les premières minutes : 75 % de possession pour l’Allemagne, 16 corners au total, et une défense paraguayenne qui a tout absorbé. Sur leur seule véritable occasion de la première période, les Guaranis ont frappé : à la 42e minute, Julio Enciso, seul au point de penalty, a repris un centre de la tête pour tromper Manuel Neuer.

La réponse allemande est venue neuf minutes après la reprise. Un centre de Florian Wirtz depuis le côté gauche a trouvé Kai Havertz, qui a égalisé de la tête (54e). La Mannschaft a ensuite monopolisé le ballon sans trouver la faille face à un bloc paraguayen discipliné et un gardien Orlando Gill, auteur d’un arrêt déterminant sur une tête d’Anton en fin de match.

Le VAR, les prolongations et l’irréparable

Les trente minutes de prolongations n’ont pas départagé les deux équipes. La tension a atteint son comble à la 102e minute, quand le VAR a annulé un but de Jonathan Tah pour une faute jugée sur Gill — décision aussitôt contestée par les Allemands et sur les réseaux sociaux. La Mannschaft a produit des efforts stériles jusqu’au coup de sifflet final, Musiala écopant même d’un carton jaune pour un tacle de frustration.

La séance de tirs au but a prolongé le supplice. Havertz, Nick Woltemade et Tah ont tour à tour manqué leurs tentatives côté allemand — Gill repoussant celle d’Havertz. Du côté paraguayen, Sanabria et Balbuena ont également échoué, mais Galarza, Gustavo Gómez, Mauricio et enfin Canale ont transformé leurs tirs, envoyant l’Albirroja en huitièmes de finale.

Troisième sortie consécutive pour l’Allemagne, retour historique pour le Paraguay

Ce revers prolonge une séquence noire pour le football allemand : éliminée dès la phase de groupes en 2018 et 2022, la sélection de Julian Nagelsmann — qui avait pourtant affiché avant le tournoi l’ambition de remporter le titre — quitte à nouveau la compétition avant les quarts de finale. En phase de groupes, l’Allemagne avait dominé le Groupe E avec deux victoires (7-1 contre Curaçao, 2-1 contre la Côte d’Ivoire) avant de chuter contre l’Équateur (1-2), un premier signal d’alerte ignoré.

Le Paraguay, lui, avait terminé troisième de son Groupe D avec quatre points — une victoire contre la Turquie (1-0) et un nul face à l’Australie (0-0) après une défaite initiale contre les États-Unis — avant de se qualifier parmi les meilleurs troisièmes. Le sélectionneur Gustavo Alfaro avait averti avant le match : « Nous avons affronté des équipes du même calibre, voire d’un calibre supérieur à celui de l’Allemagne », lors des qualifications sud-américaines où l’Albirroja avait battu l’Argentine et le Brésil. Le Paraguay retrouve les huitièmes de finale pour la première fois depuis 2010. En huitièmes, l’Albirroja affrontera le vainqueur du match France–Suède, prévu le 4 juillet.