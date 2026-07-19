Mondial 2026 : ce que révèlent les parcours de l'Espagne et de l'Argentine avant la finale

L’Espagne et l’Argentine disputent la finale de la Coupe du monde 2026 ce dimanche 19 juillet, à 21h au MetLife Stadium, dans le New Jersey. Les deux sélections ne se sont jamais affrontées en finale de Coupe du monde, mais se sont déjà croisées une fois dans ce tournoi, il y a soixante ans.

Un parcours espagnol sans la moindre défaite

L’Espagne a traversé la phase de groupes avec un nul contre le Cap-Vert, avant de hausser son niveau en phase à élimination directe. L’Autriche a été battue 3-0, puis le Portugal est tombé 1-0 grâce à une réalisation tardive de Mikel Merino. En quart, la Belgique a résisté jusqu’à concéder le seul but encaissé par l’Espagne dans tout le tournoi, avant de céder 2-1. La demi-finale contre la France, mardi à Dallas, s’est soldée par un succès 2-0. L’équipe de Luis de la Fuente reste invaincue depuis 37 matchs en compétitions officielles.

L’Argentine forgée dans la difficulté

Le parcours de l’Argentine a pris une tournure différente. Trois de ses quatre matchs à élimination directe précédant la finale se sont joués dans la douleur : victoire 3-2 contre le Cap-Vert, puis contre l’Égypte au terme d’un scénario spectaculaire, avant un succès 3-1 en prolongation contre la Suisse, réduite à dix dès la 72e minute. En demi-finale à Atlanta, l’Argentine était menée 1-0 par l’Angleterre jusqu’à cinq minutes du terme, avant de renverser la rencontre grâce à deux passes décisives de Lionel Messi (85e, 92e). Conséquence directe de ce parcours mouvementé : l’Argentine a disputé deux prolongations sur ses quatre matchs à élimination directe, soit 60 minutes de plus que l’Espagne, avec un jour de récupération en moins avant la finale.

Historique et enjeux individuels

Les deux sélections se sont affrontées une seule fois en Coupe du monde, en 1966 à Villa Park, lors de la phase de groupes : l’Argentine s’était imposée 2-1 grâce à un doublé de Luis Artime. Depuis, six matchs amicaux ont eu lieu, avec quatre victoires espagnoles pour deux défaites — le dernier remontant à 2018, où l’Espagne avait écrasé l’Argentine 6-1, sans Messi. L’Argentine occupe la première place du classement FIFA, devant l’Espagne, deuxième.

Côté effectifs, seul le milieu Fermín López manque à l’appel côté espagnol, tandis que l’Argentine déplore les absences de Balerdi, Foyth et Panichelli, tous blessés avant le tournoi. Un enjeu individuel plane sur la rencontre : Kylian Mbappé mène le classement des buteurs avec 10 réalisations après un doublé lors du match pour la troisième place, samedi, devant Messi et ses 8 buts. Messi conserve une chance de doubler Mbappé en finale. Une victoire argentine offrirait à Lionel Scaloni un doublé mondial consécutif, une performance qu’aucune sélection n’a réussie depuis le Brésil vainqueur en 1958 et 1962.