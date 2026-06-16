OTAN : la Russie en colère après une simulation des Pays-Bas

La Russie a vivement réagi à un exercice militaire organisé aux Pays-Bas autour d’un camp de prisonniers de guerre destiné à accueillir des soldats russes capturés en cas de conflit de grande ampleur. L’ambassade de Russie à La Haye a dénoncé lundi cette initiative, menée la semaine dernière sur le site d’entraînement militaire de Marnehuizen, dans la province de Groningue.

Selon les informations publiées par le quotidien néerlandais Algemeen Dagblad, l’armée néerlandaise teste un nouveau modèle de camp capable d’accueillir jusqu’à 2 000 prisonniers de guerre. L’exercice vise à évaluer les infrastructures et les procédures qui seraient appliquées en cas d’affrontement impliquant les forces armées néerlandaises.

Un camp conçu pour accueillir jusqu’à 2 000 détenus

Le projet prévoit des bâtiments regroupant des détenus par unités d’une vingtaine de personnes. Les autorités militaires néerlandaises expérimentent également de nouveaux dispositifs de surveillance. Les miradors traditionnels seraient remplacés par des postes équipés de caméras, tandis que des drones participeraient à la sécurisation du périmètre.

D’après les responsables militaires néerlandais cités par la presse locale, cet exercice doit permettre de vérifier l’organisation logistique du site et les conditions d’hébergement prévues pour les prisonniers de guerre conformément aux obligations internationales.

Moscou dénonce une initiative « regrettable »

Dans un communiqué transmis à l’agence russe RIA Novosti, l’ambassade de Russie a condamné l’exercice, estimant qu’il reflétait une évolution préoccupante du climat politique et sécuritaire en Europe.

Les diplomates russes ont également évoqué le rôle de l’Union soviétique durant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont rappelé que les forces soviétiques avaient participé à la libération de camps de concentration nazis et ont jugé « regrettable » que de telles idées réapparaissent aujourd’hui dans certains pays européens.

La représentation diplomatique russe a par ailleurs affirmé que ces installations n’auraient aucune utilité en cas de conflit réel, mettant en garde ce qu’elle a qualifié de responsables européens imprudents.

Des préparatifs militaires renforcés en Europe

L’exercice néerlandais intervient alors que les pays membres de l’OTAN multiplient les entraînements militaires depuis le début de la guerre en Ukraine. En 2024, l’Alliance atlantique a organisé Steadfast Defender 24, le plus important exercice militaire de son histoire récente depuis la fin de la Guerre froide.

Selon l’OTAN, près de 90 000 militaires avaient participé à cette série de manœuvres destinées à tester la capacité de l’organisation à défendre un État membre confronté à une attaque. Les exercices s’étaient déroulés sur plusieurs mois dans différentes régions d’Europe. Les autorités néerlandaises n’ont pas annoncé à ce stade de calendrier concernant une éventuelle mise en service permanente du modèle de camp testé à Marnehuizen.